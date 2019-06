Horoskopi 28 Qershor 2019

Dashi- Sot do të jeni jo vetëm të lirshëm, por edhe të kthjellët në ide. Raportet me partnerin duket se janë përmirësuar.

Demi- Kjo e premte kërkon më shumë vëmendje lidhur me llogaritë e shtëpisë, të cilat kërkojnë më shumë kujdes. Fatkeqësisht gjatë kësaj fundjave, parashikohen të reja negative në horizont.

Binjakët- Këshillohet që të tregoheni të kujdesshëm në zgjedhjet që do të bëni, pasi do të jenë vendimtare. Gjatë fundjavës parashikohet një takim i rëndësishëm.

Gaforrja- Keni nevojë që të dilni nga rutina e përditshme. Do të keni dëshirën e mirë apo ambicien për të dalë mbi të gjithë. Kujdes mos e teproni me shpenzimet.

Luani – Kjo e premte do të jetë një ditë mjaft e ngarkuar. Në dashuri është rasti që të gjeni disi më shumë rehati. Lidhur me diskutimet dhe debatet, bëni mirë ti shtyni për të dielën.

Virgjëresha- Ju pret një nga ditët më të mira për të përjetuar momente të mbushura me emocione në dashuri. Kjo është një periudhë mjaft e rëndësishme sa i takon ndjenjave.

Peshorja- Kjo e premte do të jetë mjaft e favorshme sa i takon ndjenjave. Gjithë ata që do të kërkojnë konfirmime, do i marrin. Parashikohet një ditë e ekuilibruar.

Akrepi- Duhet të vazhdoni të këmbëngulni si gjithmonë, sepse kjo është pjesë e karakterit tuaj nga njëra anë dhe, nga ana tjetër sepse jeni kaq pranë arritjes së një objektivi të rëndësishëm për ju.

Shigjetari- Kryefjala për të lindurit e kësaj shenje është qetësia. Tregohuni të kujdesshëm ndaj nervozizmit, sidomos pasi mund të ketë kundërshti në dashuri.

Bricjapi- Këshillohet që të tregoheni më të durueshëm gjatë kësaj dite, pasi pjesa e dytë e ditës do të jetë shumë interesante. Do të përjetoni emocione të forta të cilat nuk i keni jetuar me parë.

Ujori- Do të jeni nën ndikimin e një Marsi shumë agresiv, prandaj sot mund të tundoheni për t’u hedhur në aventura të reja. Kujdes, sepse mund të fusni në krizë raportet me partnerin.

Peshqit- Do të jeni shumë të dhënë pas një projekti. Kjo ditë do të jetë shumë e favorshme për të kuptuar më mirë, diçka e cila momentalisht nuk po funksionon. Bëni kujdes ndaj fjalëve që do të thoni. /tvklan.al