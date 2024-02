Horoskopi 28 Shkurt 2024

08:20 28/02/2024

Dashi

Kjo e mërkurë sjell një rikthim të pasionit për ju. Është koha për të demonstruar gjithë dashurinë që ndjeni ndaj partnerit tuaj me një qëndrim autentik dhe pa frenime. Nëse jeni beqarë, yjet janë në anën tuaj për të kaluar një eksperiencë pozitive dhe argëtuese, duke u rikuperuar nga çdo ditë e keqe. Në planin e punës, shfrytëzoni mundësitë që ju lindin për të avancuar karrierën tuaj.

Demi

Lëreni veten të shkoni në dashuri pa paragjykime dhe përjetoni në mënyrë paqësore momente bashkëpunimi me partnerin tuaj. Nëse jeni beqarë, përballeni ditën me humor pozitiv dhe shpërndani gëzim në aktivitetet tuaja të përditshme. Në punë, jini mirënjohës për arritjet tuaja dhe ndani gëzimin tuaj me kolegët.

Binjakët

Kjo e mërkurë ju ofron mundësinë për të forcuar lidhjen me partnerin tuaj përmes dialogut të sinqertë. Nëse jeni beqarë, lini mënjanë interesat personale dhe kushtojini kohë të tjerëve, duke krijuar lidhje domethënëse. Në punë, përdorni kreativitetin dhe aftësitë tuaja teknologjike për të përballuar me sukses sfidat.

Gaforrja

Kini kujdes që mos lejoni që mungesa e komunikimit apo intimitetit të ndikojë në marrëdhënien tuaj. Për beqarët shmangni situatat stresuese dhe fokusohuni në atë që është nën kontrollin tuaj. Në punë ruani durimin dhe besimin, duke iu qasur sfidave me një këndvështrim pozitiv.

Luani

Përfitoni nga ky pozitivitet për ta bërë partnerin tuaj të lumtur dhe për të përjetuar momente të gëzueshme. Nëse jeni beqarë, eksploroni destinacione të reja dhe krijoni lidhje domethënëse me njerëz të ndryshëm. Në punë, fati dhe qetësia ju shoqërojnë duke ju lejuar të përballeni me sukses edhe në situatat më të komplikuara.

Virgjëresha

Kaloni kohë të çmuar me partnerin tuaj për të forcuar lidhjen tuaj. Nëse jeni beqar, qëndroni të fokusuar në qëllimet tuaja dhe përballuni me vendosmëri pengesat. Në punë përgatituni për përpjekje fizike dhe mendore për të qëndruar të qetë

Peshorja

Horoskopi ju projekton në një periudhë paksa rutinë, por me kënaqësi të mjaftueshme në jetën tuaj në marrëdhënie. Nëse jeni çift mund të ndjeni rënie të vitalitetit, por megjithatë situata nuk është aspak negative. Pranoni ndihmën e një kolegu në punë me kujdes, duke mbajtur një qëndrim vigjilent.

Akrepi

Kjo e mërkurë karakterizohet nga një bollëk ndjenjash të mira. Nëse jeni në çift, dashuria e partnerit do t’ju sjellë kënaqësi dhe do të rinovojë mirëkuptimin. Nëse jeni beqarë, tregoni iniciativë dhe vullnet. Në punë përballeni ditën me besim dhe vitalitet.

Shigjetari

E mërkura premton momente me fat dhe pozitive. Përfitoni nga Hëna në Peshore për të balancuar përpjekjet tuaja dhe për të shijuar relaksimin. Në dashuri, si për çiftet ashtu edhe për beqarët, pritet një parantezë e lumtur dhe e gëzueshme. Në punë përballeni ditën me vendosmëri dhe qartësi mendore.

Bricjapi

Dita është krejt e zakonshme, por Hëna në Peshore sjell një prekje gëzimi. Në dashuri, një keqkuptim mund të zgjidhet dhe do të kaloni një kohë të mirë me partnerin. Nëse jeni beqarë, do të merrni vlerësime dhe shpërblime. Në punë, përdorni shkathtësinë për të identifikuar mundësitë e fitimit.

Ujori

Dita fillon me shqetësime të vogla, por ju ruani këmbënguljen për t’i përballuar ato. Në punë, këmbëngulni me durim dhe qëndrueshmëri për të kapërcyer sfidat. Në dashuri mund të kaloni një fazë problematike, por kujdesuni për veten pa hezitim.

Peshqit

E mërkura premton një kohë të shkëlqyer, veçanërisht në dashuri. Nëse jeni çift, shijoni momente të gëzueshme dhe rinovoni premtimet që keni bërë. Nëse jeni beqarë, sharmi juaj do të shkëlqejë shumë, duke tërhequr vëmendjen. Në punë, pranoni përgjegjësitë e reja me besim dhe pozitivitet./tvklan.al