Horoskopi 28 Shtator 2018

Dashi – Përpiquni të mos jeni agresivë në opinionet tuaja sot. Me çdo kusht ngrihuni për çfarë ju besoni, por nuk ka asnjë nevojë të hapni luftë.

Demi – Nëse dikush me pozitë thotë apo bën diçka me të cilën ju nuk bini dakord, përpiquni të mos kthehet në personale. Planetet ju paralajmërojnë se nëse luftoni për të, gjasat janë që të humbni ju.

Binjakët – Gjithmonë keni qenë pak rebel dhe sa më tepër që të tjerët ju thonë çfarë duhet të bëni, aq më shumë gjasa ka t’i injoroni.

Gaforrja – Nëse ndjeni se një thashethem i çfarëdolloj po dëmton reputacionin tuaj, atëherë duhet të bëni diçka dhe ta ndaloni atë marrëzi. Nëse e injoroni, do të kuptohet se është e vërtetë.

Luani – Marrëdhëniet një-me-një duket se do të jenë më problematike se zakonisht. Duhet ta fiksoni mirë në mendje se jeta nuk është luftë. Në afatin e gjatë do të arrini më tepër nëse bashkëpunoni dhe arrini kompromise me njerëzit.

Virgjëresha – Mos bëni plane për fundjavën e ardhshme pasi keni mjaftueshëm në pjatë. Nëse dikush ju kërkon të merrni përgjegjësi ekstra, duhet ta refuzoni. Ju do të humbni nëse nuk refuzoni.

Peshorja – Ritmi i jetës ka humbur shumë në ditët e fundit ndërsa në fundjavë do të përshpejtohet. Lajmi i mirë është se ju do t’u gëzoheni sfidave që do t’ju dalin përpara.

Akrepi – Në një pikë të caktuar sot do t’i ktheheni keq një personi që ju detyron të bëni gjëra të cilat nuk i doni. Mirë për ju. Bëni vetëm gjëra të cilat ju mendoni se janë të drejta, pavarësisht nëse të tjerët i pëlqejnë apo jo.

Shigjetari –Dielli dhe Marsi janë në anën tuaj dhe po ju mbushin me energji. Megjithatë, bëni kujdes të mos merrni shumë detyra. Është cilësia e punës që ju vendos në qendër të vëmendjes, jo sasia.

Bricjapi – Me vrullin e javëve të kaluar ju do të kaloni edhe pak kohë. Duhet të mos përpiqeni të bëni gjithçka vetë, pasi do shteroni energjitë tuaja.

Ujori – Ndikimi i Marsit në shenjën tuaj ju bën ambiciozë dhe gjërat që do të bëni gjatë fundjavë do t’i magjepsin edhe ata që ju njohin. Duhet të merrni iniciativën dhe të siguroheni që bota e njeh forcën tënde.

Peshqit – Ju nuk keni përse kërceni me ritmin e të tjerëve, vetëm sepse ata presin këtë nga ti. Keni forcën dhe mendjen për të bërë gjërat që ju pëlqeni. /tvklan.al