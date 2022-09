Horoskopi 28 Shtator 2022

Shpërndaje







08:25 28/09/2022

Dashi

Sot mund të ndodhë një festival dhe disa miq mund të duan që ju të shkoni me ta, por ju hezitoni për shumë arsye të ndryshme. Shkoni nëse dëshironi, por merrni masat e nevojshme. Mund të takoni disa njerëz interesantë. Nëse nuk shkoni, gjeni një mënyrë tjetër për t’u argëtuar. Ti e meriton.

Demi

Ju mund të jeni shumë dorë lëshuar me paratë tuaja tani. Zakonisht jeni të kujdesshëm me to, por fryma e bujarisë dhe e bollëkut është padyshim një gjë që ju karakterizon sot. Jeni më të prirur të tregoni bujarinë me ata që ju interesojnë. Ju keni aftësi për të fituar para, por duhet që të shtrëgoni pak rripin dhe mos bëni shumë shpenzime.

Binjakët

Zakonisht ju pëlqen të flisni, por tani me siguri keni arritur kufirin tuaj. Ju keni marrë pjesë në një numër mbledhjesh virtuale dhe keni folur me shumë njerëz gjatë javës së kaluar dhe tani dëshironi të uleni të qetë në shtëpi. Nëse miqtë ose anëtarët e familjes këmbëngulin që të bisedoni me ta, mos kini frikë të thoni jo. Të gjithë e dinë se sa i zënë keni qenë. Merrni pak kohë për veten tuaj dhe relaksohuni.

Gaforrja

Keni qenë të kënaqur me shumë gjëra të mira që ju kanë ndodhur? Ju mund të ndiheni nën presion për shkak të gjithë kësaj bollëk. Ndoshta duhet ta merrni me lehtësi. Mendoni për riorganizimin e prioriteteve tuaja. A është një copë e dytë e tortës me çokollatë më e rëndësishme se energjia dhe shëndeti juaj? Kënaqësia mund të jetë e rëndësishme për psikikën tuaj, por mos harroni për moderimin – dhe mos harroni se ka shumë mënyra të tjera për t’u kënaqur.

Luani

Është thënë se nuk mund të kesh kurrë shumë miq, por sot do ndodhë e kundërta. Telefoni juaj nuk do pushojë së rëni, shumë njerëz do kërkojnë mbështetjen tuaj dhe kërkojnë një shpatull për të qarë. Jini të durueshëm. Një ditë mund të keni nevojë që ata persona të jetnë aty për ju. Mundohuni të dëgjoni dhe mbani sensin tuaj të humorit.

Virgjëresha

Ju mund të mblidheni së bashku me familjen dhe të dilni jashtë sonte. Ndoshta do të takoni disa miq atje. Mund të ndiheni mirë vetëm duke qenë jashtë me ata që doni, por ka të ngjarë të jeni të lodhur deri në fund të darkës. Sigurohuni që të mbani veten të fortë me ushqime të shëndetshme gjatë ditës.

Peshorja

Shumë telefonata mund të jenë në rendin e ditës sot. Ju gjithashtu mund të keni disa detyra të minutës së fundit për të kryer në lagjen tuaj. Nuk do të jetë e lehtë, ndoshta për shkak të vonesave të papritura dhe trafikut. Sidoqoftë, entuziazmi do t’ju ndihmojë të toleroni kushte që normalisht do të ishin shumë frustruese. Për më tepër, ju po argëtoheni!

Akrepi

Ju mund të keni humbur kontrollin e gjendjes financiare dhe keni shpenzuar shumë para kohët e fundit. Mos u shqetësoni për këtë. Gjithçka ka qenë për një kauzë të mirë. Nuk është asgjë që nuk mund ta përballosh dhe sigurisht nuk mjafton për të falimentuar. Gjithsesi, situata është vetëm e përkohshme. Pamja financiare duket e mrekullueshme për ju në muajt në vijim.!

Shigjetari

Në përgjithësi, ju jeni një person shumë i shoqërueshëm. Ju vijnë ftesa pa fund për të qenë pjesëmarrës në festa apo takime të ndryshme, por duhet të jeni selektivë dhe të zgjidhni se ku do shkoni. Të thuash jo bie ndesh me natyrën tënde sepse nuk dëshiron të humbasësh asgjë. Por tani, ju duhet të zgjidhni më të rëndësishmen për ju dhe të lini pjesën tjetër.

Bricjapi

Ju dhe anëtarët e tjerë të familjes suaj mund të vendosni papritmas të bëni një pastrim të plotë të shtëpisë. Zakonisht kjo do të ishte një ide e mirë, por sot nuk ka shumë nevojë për të. Fshini pluhurat dhe shtëpinë me fshesë korrenti dhe me pas kaloni disa momente relaksi në krevatin tuaj.

Ujori

Shumë njerëz mund t’ju kërkojnë të shpenzoni pak kohë me ta, disa mund të kenë shqetësime të vërteta dhe të kenë nevojë për ndihmën tuaj. Përdorni intuitën tuaj për të bërë dallimin sepse nuk do të jeni në gjendje t’i ndihmoni të gjithë. Një shoqe mund të ketë nevojën më urgjente. Nëse mund të ndihmoni vetëm një, ndihmojeni atë.

Peshqit

Shumë punë krijuese mund të kenë nevojë të mbarojnë sot. Nëse jeni të përfshirë profesionalisht me shkrimin, mund të afrohet një afat. Mund të jetë e vështirë për ta bërë këtë, sepse anëtarët e familjes dhe miqtë mund të telefonojnë vazhdimisht dhe të dërgojnë mesazhe, gjë që ju pengon të përqendroheni. Mënyra më e mirë është të shkoni diku në një vend të qetë, si për shembull në bibliotekë, dhe të bëni punën tuaj atje. /tvklan.al