Horoskopi 28 Tetor 2018

Dashi- Për momentin dashuria është gjëja për t’u mbështetur, qoftë ajo për familjen apo për partnerin/en, nuk ka rëndësi. Besojini të dashurve tuaj, sepse ata vetëm duan të mirën tuaj. Një bashkëpunim me njerëzit që vlerësoni shumë do të sjellë fryte më shpejt se sa mendoni. Projekte të reja vijnë së shpejti.

Demi- Largo mendimet negative dhe përqendrohu te vetja. Kush ka një histori në progres do të duhet të sigurohet që ta mbajë atë përpara duke treguar se me të vërtetë kujdeset. Sfera profesionale do t’ju japë kaq shumë kënaqësi. Të ardhurat do të jenë në rritje.

Binjakët- Marrëdhënia juaj ndikohet nga mërzia që po përjetoni këto ditë, përpiquni të jeni më pak misterioz dhe t’i jepni partnerit mundësinë për të kuptuar nëse ai ka sukses. Megjithëse përkushtimi dhe vullneti me siguri nuk ju mungojnë juve, duhet të përpiqeni që të mbijetoni në disa situata të ngatërruara.

Gaforrja- Ditë kundërshtuese, me partnerin/en mund të ketë keqkuptime edhe për shkak të të huajve. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të shmangni argumentet e panevojshme. Mos u mërzisni për çështjet e kaluara, me vendimet e tashme nuk do të gaboni. Kohë e mirë për të investuar.

Luani- Shqetësimi që po kurseni nuk ju lejon të jetoni ashtu siç dëshironi marrëdhëniet me partnerin/en tuaj. Mundohuni me qetësi të shpjegoni situatën. Mos dëgjoni komentet e të të tjerëve, disa kolegë mund të flasin vetëm nga zilia.

Virgjëresha- Zhvendosjet e disponimit janë ende të vështira për t’u kontrolluar, veçanërisht nëse në bazë ka mangësi të vëmendjes që i perceptoni në mënyrën tuaj. Përkundër punës së përgjithshme nuk duhet të ngreni shqetësime, megjithatë financat nuk janë ende të lulëzuara.

Peshorja- Bilanci që keni pasur me kujdes në javët e fundit duket sikur hap rrugën ngadalë. Marrëdhëniet që duket se bëhen të brishta gjithashtu preken. Reflekto para se të marrësh vendime biznesi që mund të mërzisin jetën tënde.

Akrepi- Ndoshta partneri/ja juaj mund tju ketë lënë disi pas dore dhe kjo ka bërë që të mos ndjeheni aspak mirë. Fillimi i ditës do të jetë mjaft melankolik. Shumë mendime në mendjen tuaj nuk ju lejojnë të përqendroheni siç duhet në punë.

Shigjetari- Dashuria nuk është aspak në prioritetet tuaja, të paktën për momentin. Në një mbrëmje romantike preferoni zbavitje me miqtë, por mos e fajësoni veten! Kohët e fundit, stresi është aq i madh saqë është bërë vërtet e vështirë për ta menaxhuar atë. Angazhimet dhe detyrat janë shumë të mëdha!

Bricjapi- Nëse gjendja juaj është pak gri, nuk do të thotë që dashuria duhet të shkojë keq. Ndonjëherë një pushim mund të jetë i dobishëm, jeni shumë të stresuar.

Ujori- Dashuria ju jep kënaqësi të madhe dhe në momentet e të dashurit/ës është ai/ajo që ju jep forcë dhe lumturi. Kjo ditë do të fillojë me një relaksim të tepruar që ndoshta do të ngatërrojë pak. Pra, kini kujdes të mbani përqëndrimin tuaj!

Peshqit- Anët e mprehta të karakterit tuaj nuk janë për të gjithë dhe ju e njihni atë, kështu që zgjidhni me kujdes njerëzit për të hapur zemrën tuaj. Ju duhet të ngadalësoni kohën, jeni dinamik, por jo i pathyeshëm. Surpriza pozitive ju presin sot. /tvklan.al