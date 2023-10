Horoskopi 28 Tetor 2023

28/10/2023

Dashi

Hëna në shenjën tuaj do të përmirësojë karakterin tuaj impulsiv dhe mënyrën tuaj të të qenit i drejtpërdrejtë në marrëdhëniet me të tjerët. Do të jeni më të prirur për të thënë atë që mendoni, pa asnjë filtër. Rreziku është gjithmonë ai i ofendimit të ndjeshmërisë së të tjerëve dhe gjithashtu përplasja me njerëz që kanë një rol udhëheqës. Kjo periudhë ju ngjall një dëshirë të madhe për të realizuar projekte interesante për të ardhmen tuaj.

Demi

Nuk është një periudhë pozitive sidomos për ata çifte që po debatojnë shumë prej disa muajsh. Kjo fazë ngërçi vazhdon, duke u alternuar me momente tensioni real. Do të ishte më mirë të përpiqeni të qartësoni dhe zhvilloni një strategji për të dalë nga kjo fazë kritike. Të folurit qartë dhe drejtpërdrejt mund të rezultojë të jetë një strategji fituese. Edhe në punë do jetë e nevojshme të jepni diçka më shumë për të realizuar një projekt apo detyrë që ju është ngarkuar.

Binjakët

Tetori nuk ishte një muaj i shkëlqyer, veçanërisht nga pikëpamja sentimentale. Sigurisht që keni pasur disa momente më të mira. Disa çifte mund të ndahen mjaft shpejt, ndërsa çifte të tjera mund të hasin disa vështirësi të papritura. Presioni i madh që rëndon mbi supet tuaja mund të çojë në pak lodhje dhe zhgënjim: përpiquni të mos dekurajoheni.

Gaforrja

Nëse ka situata të paqarta, do të ishte më mirë të përpiqeni të ruani distancën e nevojshme dhe të shmangni konflikte me njerëzit që kanë rëndësi ose që përfaqësojnë një pikë referimi për ju. Ndonjëherë është më mirë të luani një rol të profilit të ulët, në vend që të përballeni me situata të mprehta. Sipas horoskopit të ditës, nga pikëpamja shëndetësore gjërat janë shumë më mirë tani sesa disa ditë më parë. Përfitoni nga kjo fundjavë për të pushuar pak më shumë.

Luani

Kjo fundjavë mund të sjellë mosmarrëveshje në marrëdhënien tuaj në çift. Edhe çiftet e sapokrijuara do të kenë diçka për të diskutuar dhe debatuar. Në raste më serioze, mund të çojë edhe në një ndarje përfundimtare. Edhe ata që janë në kërkim të shpirtit binjak janë mjaft të hutuar. Kjo nuk është koha e duhur për t’iu përkushtuar dikujt ose për të bërë premtime që nuk mund t’i mbani. Në mbrëmje, mund të shfaqet një farë humori i keq dhe një ndjenjë dekurajimi.

Virgjëresha

Ardhja e Marsit në shenjë mund të favorizojë rikthimet apo ribashkimet me miqtë e vjetër. Me pak fjalë, e kaluara mund të vijë t’ju trokasë përsëri në derën tuaj. Edhe ata që janë në kërkim të një shpirti binjak do të jenë të etur të kthehen në lojë dhe të gjejnë dikë që mund të stimulojë imagjinatën e tyre. Nëse jeni të mërzitur nga një mjedis pune, mund të vendosni të ndryshoni punë. Nga pikëpamja shëndetësore, një lajm i mirë po vjen. Ata që kanë vuajtur nga ndonjë sëmundje e përkohshme, tani më në fund do të mund të shërohen.

Peshorja

Do t’ju duhet të përballeni me kundërshtimin e Hënës që mund t’ju heqë dëshirën për të marrë iniciativa dhe do t’ju bëjë pak melankolik dhe nervoz. Nuk do të jetë e lehtë për ata që jetojnë pranë jush të komunikojnë me qetësi. Si në marrëdhënien tuaj, ashtu edhe në punë do keni shumë për të thënë dhe diskutuar. Mendoni me kujdes fjalët tuaja dhe të mos thoni gjëra për të cilat mund të pendoheni. Ju duhet të pushoni pak më shumë këtë fundjavë.

Akrepi

Do t’ju duhet të hiqni dorë nga të kënaqurit e të gjithëve, gjatë gjithë kohës pasi do të lini veten pas dore. Ndonjëherë duhet ta marrësh jetën në mënyrë filozofike dhe të ecësh drejt në rrugën tënde, pa u kapur nga ankthet e panevojshme apo pritshmëritë tepër të ekzagjeruara. Sipas parashikimeve të horoskopit të ditës, këtë fundjavë do të kuptoni se cilët janë miqtë tuaj të vërtetë dhe cilët jo. Në punë do keni ide brilante që do ju mundësojnë të merrni rezultate që do të vlerësohen nga kolegët dhe eprorët.

Shigjetari

Do të duhet të përpiqeni të mos qëndroni pasiv përballë ngjarjeve dhe të keni një frymë më të madhe iniciative për të mos mbetur vendnumëro. Ka ndryshime në lidhje me dashurinë. Ata që janë ndarë së fundmi do të kenë dëshirën për të nisur një histori të re dashurie. Të tjerë kanë dëshirë për të zyrtarizuar një lidhje që është mbajtur sekret për një kohë të gjatë. Nëse ka një problem shëndetësor që ju shqetëson prej disa kohësh, është e nevojshme të konsultoheni me një specialist për të filluar trajtimet efektive.

Bricjapi

Disa mendime negative do të jenë shkak ankthi për ju Bricjapët, veçanërisht gjatë kësaj fundjave. Do të duhet të përpiqeni të mos ndikoheni nga negativiteti dhe të kuptoni atë që është pozitive. Nëse partneri juaj duket ende i shkëputur dhe i largët, mund të jetë koha e duhur për sqarime. Ka disa iniciativa të mëdha në lidhje me punën, përpiquni të jeni të përgatitur dhe reagues.

Ujori

Ata që janë ndarë së fundmi do të bënin një gabim të madh nëse do të vendosnin të zhyten në një histori të re. Duhet të shmangni veprimet me impuls dhe të mendoni pak më shumë se çfarë të bëni. Merrni pak kohë për të reflektuar edhe sepse nuk ka nxitim për të vendosur. Mund të ketë disa pengesa në punën tuaj javën e ardhshme. Edhe nga ana financiare do të duhet të përpiqeni të jeni më të kujdesshëm. Nuk është koha për të shpërdoruar paratë tuaja për të blerë objekte joserioze ose për të bërë investime të rrezikshme.

Peshqit

Venusi në kundërshtim mund t’ju shkaktojë disa dhimbje koke të vogla, veçanërisht në marrëdhëniet ndërpersonale dhe në historinë tuaj të dashurisë. Mundohuni të mendoni me kujdes për fjalët që thoni dhe shmangni veprimet sipas impulsit. Angazhimet e shumta që keni pasur këtë javë ju kanë lodhur pak. Ju duhet të përfitoni nga kjo fundjavë për të pushuar pak dhe për të rimbushur bateritë për javën e ardhshme, e cila premton të jetë ende plot angazhime dhe gracka./tvklan.al