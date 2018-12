Horoskopi 29 Dhjetor 2018

Dashi – Personat e kësaj shenje nuk rekomandohet të mendojnë rreth asaj çfarë i pret nesër. Në prag të Vitit të Ri duhet të shmangni dyshimet, frikën apo shqetësimet rreth çështjeve të caktuara.

Demi – Ka gjasa t’ju vijë një ofertë në lidhje e punën. Mos u nxitoni të jepni përgjigje menjëherë. Ju duhet patjetër kohë për të kuptuar situatën. Mund të keni surpriza edhe në jetën personale.

Binjakët – Këshillohet që të dëgjoni më shumë personat që keni pranë. Megjithatë mos lejoni të ndikoheni nga persona aspak të sinqertë, të cilët nuk duan të bëjnë mirë. Sa i takon punës, do të mbyllni me sukses një projekt që e keni shumë për zemër.

Gaforrja – Kjo e shtunë do të sjellë një sërë zhvillimesh pozitive në raporton në çift. Mundohuni vetëm që të jeni vetja juaj. Në punë do arrini të çoni përpara projekte mjaft stimuluese.

Luani – Disa persona të kësaj shenje do t’i lënë nën hije të gjithë personat e mbledhur në një event. Kjo mund të ndodhë ose në festën e punës, ose në një tjetër event me miq të ngushtë. Sa i përket anës romantike, do të pësoni disa ndryshime thelbësore.

Virgjëresha – Mundohuni që të hapeni më shumë në raportin në çift dhe të jeni më të përkushtuar. Mendja juaj do të jetë gati për udhëtime që do ju largojnë nga çdo problem. Në punë, parashikohen zhvillime interesante.

Peshorja – Qetësia nuk është pika juaj e fortë, megjithatë gjatë kësaj dite duhet të keni më shumë durim me partnerin/en, lidhur me një çështje të rëndësishme. Në punë do të përballeni me disa probleme lidhur me bashkëpunimet, ndaj bëni kujdes.

Akrepi – Do të jetë një ditë e re për gjithçka. Jeni duke lënë pas krahëve të kaluarën përfundimisht dhe po projektoni ndërtimin e një jete të re. Në punë insistoni lidhur me një projekt, bëni gjithçka siç duhet dhe do të merrni kënaqësi të mëdha.

Shigjetari – Do të përfundoni të gjitha punët e lëna përgjysmë për vitin 2018. Gjithashtu, do të keni mundësi për t’u relaksuar dhe për të shpenzuar kohë pranë miqve tuaj të ngushtë. Sa i përket anës romantike, do të zhvilloni një bisedë shumë të rëndësishme me partnerin/partneren tuaj.

Bricjapi – Në çift duhet të tregoni hapur ndjenjat tuaja. Më në fund Hëna duket se ju buzëqesh, duke ju karikuar me energji. Në punë, nëse duhet të përballeni me një provë, do të keni mundësi të shumta për të fituar.

Ujori – Kjo e shtunë do të jetë mjaft e favorshme dhe parashikon zgjidhjen e disa situatave tejet të komplikuara. Do të merrni lajme të mira lidhur me shtëpinë dhe familjen. Në punë, Mërkuri do të favorizojë çdo objektiv tuajin, vetëm bëni kujdes ndaj ndonjë shpërqendrimi të vogël.

Peshqit – Do të kaloni një ditë mjaft të mirë në punë. Nuk do të lodheni, por vetëm do të ndjeni kënaqësi. Kjo do të vijë falë kartolinave dhe dhuratave që do të shkëmbeni me kolegët për Vitin e Ri. Gjithashtu, edhe mbrëmja do të jetë mjaft premtuese për ju. /tvklan.al