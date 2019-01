Horoskopi 29 Janar 2019

Dashi – Nuk do të keni marrëdhënie të mira me të gjithë që takoni sot. Ka shumë gjasa që të mos keni me asnjë. Por a ju shqetëson kjo? Sigurisht që jo. Ju nuk keni nevojë për miratim dhe pranim.

Demi – Ajo që duhet të mbani në mendje sot është se teksa ju mund të jeni i/e mirë në diçka, me siguri ka të tjerë që janë edhe më të mirë se ju. Kjo, në asnjë mënyrë nuk do të thotë se jeni inferior, por që duhet të jeni realist.

Binjakët – Duket se një çështje të rëndësishme e keni kapur gabim dhe tani duhet të ndryshoni kurs. Nuk keni pse të ndiheni i zënë ngushtë vetëm se keni bërë një gabim. Edhe ju jeni njeri si të gjithë të tjerët.

Gaforrja – Ju e dini se çfarë mund të bëni. Por a e dinë kolegët, punëdhënësit dhe njerëzit e tjerë të rëndësishëm? Nëse jo, kjo duhet të jetë çështja juaj kryesore sot. Duhet të dini si të shisni veten.

Luani – Sigurohuni që të tjerët ju tregojnë të vërtetën, edhe nëse dyshoni se ajo që do ju thonë nuk do ju pëlqejë. Është gjithmonë më mirë të dish se çfarë po ndodh se sa të pretendosh se gjithçka është në rregull, kur thellë-thellë e dini se nuk është.

Virgjëresha – Sot nisni të numëroni bekimet në jetën tuaj. Kur të përfundoni – dhe kjo mund të marrë më shumë kohë se sa mendoni – humori juaj do të jetë tepër më i mirë. Po të shikoni skemën e madhe, ju mund të quheni njeri me fat.

Peshorja – Me sa më shumë njerëz që do të keni të bëni sot, aq më shumë do të ndjeni se ngjarjet po ju dalin jashtë kontrollit. Përpiquni të mos krijoni shumë kontakt me njerëzit, të paktën për një farë kohe.

Akrepi – Nëse nxitoni drejt diçkaje të cilën nuk e njihni në detaje, rrezikoni të bëni gabime të trasha dhe më pas t’ju duhet të pranoni se keni gabuar. Duhet të dini kush jeni dhe çfarë mund të bëni.

Shigjetari – Ju nuk e keni të vështirë të jeni i drejtpërdrejtë me njerëzit e tjerë, por për disa arsye jeni ngurrues të thoni çfarë mendoni. Nëse jeni të shqetësuar se mos prekni në ndjenja të tjerët, mos u shqetësoni, nuk janë aq të brishtë sa i mendoni.

Bricjapi – Nuk keni pse të nisni diçka të re vetëm për hir të njerëzve të tjerë, të cilët janë të zënë me diçka. Qetësohuni dhe merreni shtruar për një farë kohe, nuk keni pse të sfidoni mendjen dhe trupin tuaj çdo ditë të javës.

Ujori – Ju jeni ai që mund ta bëni të lumtur apo ta mërzisni veten. Duket qesharake përpjekja për të parë gjithmonë anën e gabuar të gjërave. Përpiquni të jeni më pozitivë.

Peshqit – Sot mund të karakterizoheni nga emocione të paqëndrueshme, kështu që duhet t’i premtoni vetes se çfarëdo të ndodhë nuk do të mbireagoni. Duke e ditur që jeni në humor jo të mirë, përpiquni të mos shkoni shumë larg. /tvklan.al