Horoskopi 29 Nëntor 2018

Dashi – Të gjitha përpjekjet e bëra do kurorëzohen me sukses dhe do ndiheni shumë më mirë se më parë. Në familje do mbizotërojë mirëqenia. Fusha profesionale do jetë gjithë kohës e mbrojtur.

Demi – Në punë duhet t’i dyfishoni përpjekjet nëse doni të arrini sa më shpejt majat. Në familje mos u tregoni të paduruar. Sektori i financave do jetë përgjithësisht i qetë.

Binjakët– Dita e sotme nuk do jetë e favorshme për jetën sentimentale te çifteve. Ka rrezik që disa edhe ta tradhtojnë atë që kanë në krah dhe më pas t’i japin fund lidhjes që kanë krijuar. Financat nuk do jenë të këqija. Përfitoni!

Gaforrja– Neptuni do ndikojë më së shumti sot në jetën tuaj në çift dhe do kaloni një ditë mjaft delikate. Mos kërkoni të impononi mendimin tuaj për gjithçka sepse do përballeni me probleme te mëdha. Në planin financiar do bëni çmos ta mbroni sa më shumë buxhetin.

Luani – Jo vetëm që dita e sotme do jetë shumë e bukur për të dashuruarit, por edhe pasioni do jetë i zjarrtë. Pas një periudhe të qetë, do ripërjetoni emocione pa mbarim. Nëse iu dalin probleme në planin financiar nuk duhet të alarmoheni, por duhet të zgjidhni gjithçka me kujdes.

Virgjëresha – Diskutoni hapur me partnerin tuaj sot për të gjitha problemet që keni pasur në çift. Me qetësi do zgjidhni gjithçka dhe do jeni më optimistë për të ardhmen. Planetët do jenë në anën tuaj në planin financiar dhe do iu ndihmojnë ta stabilizoni situatën.

Peshorja– Kur bëhet fjalë për ta mbrojtur dashurinë tuaj dhe atë që keni në krah, ju jeni mjaft luftarakë dhe nuk toleroni aspak. Në planin financiar ka rrezik të përballeni me probleme serioze.

Akrepi – Ata që kanë pasur zënka me partnerin kohët e fundit, do pajtohen gjatë kësaj dite dhe në mbrëmje do kalojnë momente më të bukura. Në pune nuk ka ardhur ende koha të merrni vendime të rëndësishme apo të nënshkruani kontrata.

Shigjetari – Të shumtë do jenë yjet që do krijojnë turbullira në jetën në çift gjatë kësaj dite. Lidhjes suaj do i mungojë qëndrueshmëria dhe do keni probleme të mëdha. Në planin financiar ka ardhur koha të ndiqni një strategji strikte.

Bricjapi – Falë influencës shumë të madhe të Plutonit, jeta në çift as për ju nuk do jetë e qetë. Do keni ide të ndryshme me partnerin dhe disa mund të shkojnë deri atje sa të tradhtojnë atë që kanë në krah. Në planin financiar, ka mundësi që buxheti juaj të fillojë të përmirësohet.

Ujori – Shëndeti mund të paraqesë disa shqetësime të vogla. Klima në familje do jetë e ngrohtë. Në vendin e punës yjet do kenë ndikim të madh sot për të lindurit në shenjën tuaj.

Peshqit – Financat do i menaxhoni me shumë kujdes dhe maturi, prandaj gjendja do mbetet e mirë gjatë gjithë kohës. Për shëndetin duhet të keni më shumë vëmendje. /tvklan.al