Horoskopi 29 Prill 2019

Dashi- Çiftet nuk do kenë një ditë të qetë. Personi që keni në krah mund t’iu kritikojë për disa gabime që keni bërë dhe do ju duhet të kërkoni falje që situata të përmirësohet. Në planin financiar tregohuni të kujdesshëm që situata të mbetet e mirë.

Demi- Sot do i kushtoni më shumë kohë dhe vëmendje punës sesa jetës tuaj në çift. Kjo do e mërzisë partnerin. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë të mundshme prandaj mirë do ishte të bënit kujdes me shpenzimet.

Binjakët- Ditë e mrekullueshme dhe e mbushur me surpriza te njëpasnjëshme kjo e sotmja për të dashuruarit. Në planin financiar do i rregulloni të gjitha problemet dhe do jeni më të qetë. Mund të bëni edhe ndonjë investim.

Gaforrja- Komunikimi në çift do jetë më i mirë gjatë kësaj dite. Do i shprehni më lehtë ato që mendoni për lidhjen tuaj dhe do pranoni të bashkëpunoni me partnerin. Në planin financiar duhet të jeni të kujdesshëm, një gabim i vogël mund t’iu lërë pa asnjë para në xhep.

Luani- Nëse jeni në një lidhje dita do jetë e zakonshme. Nuk do ketë as debate të zjarrta, por edhe as pasion të madh. Në planin financiar duhet shumë punë për ta stabilizuar situatën në të cilën ndodheni.

Virgjëresha- Ditë shumë e trazuar kjo e sotmja për të dashuruarit. Nuk do ndiheni shumë mirë pranë atij që dashuroni duke qenë se do kërkoni më tepër liri. Financat do fillojnë të rriten pak nga pak, por duhet të vazhdoni të shpenzoni me maturi.

Peshorja– Do keni konflikte të shumta sot me partnerin dhe do jeni gjithë ditës të nervozuar. Asgjë nuk do shkojë ashtu si ju e kishit menduar. Në planin financiar do jeni me fat dhe do mund ta përmirësoni situatën.

Akrepi- Rutina do mbizotërojë gjatë gjithë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Nuk priten gjëra të jashtëzakonshme. Në aspektin financiar nuk priten probleme serioze.

Shigjetari- Përfitoni nga kjo dite për të diskutuar mbi problemet dhe debatet që keni pasur në jetën tuaj në çift. Financat fatmirësisht nuk do jenë aspak problematike.

Bricjapi– Dita e sotme do jetë shume e turbullt sot për ata që janë në një lidhje. Herë do dashuroheni në mënyrë pasionante dhe herë do keni debate të forta. Për financat do jetë ditë pozitive.

Ujori- Mos hezitoni t’ia shprehni partnerit edhe pakënaqësitë gjatë kësaj dite, jo vetëm dashurinë. Në një lidhje duhet të flisni gjithmonë hapur. Në planin financiar do jeni të detyruar ta shtrëngoni rripin nëse doni që situata të mos bëhet problematike.

Peshqit – Sot do të ndiheni mjaft mirë në krahët e partnerit dhe do doni që të mos ndaheni për asnjë çast. Financat do kërkojnë më tepër durim dhe vëmendje. Mund ta stabilizoni shpejt situatën. /tvklan.al