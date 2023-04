Horoskopi 29 Prill 2023

09:00 29/04/2023

Dashi-Pa humor dhe ditë me tension sot. Kjo ndodh për shkak të pozicionit të Plutonit, planetit tuaj kujdestar, i cili ndodhet në një kënd të papërshtatshëm me shenjën e Bricjapit. Jupiteri ju mbështet, por do të ketë humor të luhatshëm dhe disa pengesa të vogla karakteri gjatë ditës.

Demi-Sot do të favorizoheni nga Hëna dhe Jupiteri. Gjithçka është në anën tuaj dhe mund të konsideroheni me fat. Çiftet e reja do të marrin një lajm shumë të mirë dhe do të gëzohen pa masë.

Binjakët-Disa njerëz kërkojnë vëmendjen tuaj. Askush prej tyre nuk ia vlen për një lidhje serioze. Sidoqoftë një prej tyre mund të bëhet mik i mirë me të cilin do të ndani disa sekrete.

Gaforrja-Është koha e duhur që të gjykosh një marrëdhënie në mënyrë objektive. A jeni gati për ta çuar lidhjen në një nivel tjetër? Është koha për të ekzaminuar ndjenjat. Duhet që të merrni një vendim të rëndësishëm.

Luani-Nëse jeni në një lidhje dita do jetë e zakonshme. Nuk do ketë as debate të zjarrta, por edhe as pasion të madh. Në planin financiar duhet shumë punë për ta stabilizuar situatën në të cilën ndodheni.

Virgjëresha-Brenda një kohe shumë të shkurtër do të arrini të përfundoni shumë punë, por sigurohuni t’i dini dhe t’i respektoni limitet tuaja. Ju nuk jeni i pathyeshëm, kështu që kini kujdes.

Peshorja-Nëse keni lindur nga mesi i tetorit, do të keni tendencën të idealizoni veten dhe ata që ju rrethojnë. Gjatë kësaj dite të shtunë çdo gjë do t’ju duket më e mirë dhe do të shihni gjithçka me sy pozitiv. Si gjendja mendore dhe ajo fizike do ju përgjigjen, ndaj mos hiqni dorë nga asgjë me të cilën do përballeni.

Akrepi-Një raport i ri profesional duket se do të bëhet shumë shpejt pjesë e jetës suaj. Në mos sot, në fillim të Majit diçka do të ndodhë patjetër. Lumturohuni dhe vazhdoni me përditshmërinë tuaj.

Shigjetari-Forcat qiellore ju bëjnë të jetoni këtë ditë në një mënyrë të qetë dhe plot harmoni. Saturni në Ujor në veçanti, ju dërgon ndikime të dobishme për humor të mirë. Për të lindurit në Dhjetor ka rrezik të për të shtuar egon e tyre të protagonizmit.

Bricjapi-Një ditë me fat do të keni sot për sa i përket financave. Do merrni një shumë të madhe parash dhe mund të kryeni të gjitha shpenzimet që dëshironi pa u shqetësuar.

Ujori-Ditët e fundit jeni shqetësuar për karrierën dhe punën. Keni neglizhuar familjen. Është koha për t’i kushtuar vëmendje. Duhet të merreni me këtë çështje tani sepse përndryshe do të keni probleme.

Peshqit-Nëse merrni vendimet e duhura ditën e sotme, do të merrni shpërblimin e merituar, shpejt dhe qartë. Por edhe nëse zini qoshet duke iu shmangur përgjegjësisë suaj, do të merrni atë që meritoni. Ndershmëria dhe sinqeriteti është gjithmonë politika më e mirë./tvklan.al