Dashi-Mos u zhyt me kokë në punë ditën e sotme. Pastrimi dhe rregullimi me siguri mund të presë një ditë tjetër. Energjitë e sotme tregojnë se biseda me miqtë dhe familjen duhet të jetë prioriteti juaj kryesor. Merrni parasysh ta kaloni pasditen duke bërë aktivitete me fëmijët tuaj. Punësoni një dado për mbrëmjen. Do t’ju bënte mirë të dilni me partnerin tuaj, vetëm ju të dy, nëse është e mundur.

Demi-Ka të ngjarë që mendja juaj të qëndrojë gjatë gjithë kohës në punë. Nuk duhet të neglizhoni familjen dhe partnerin tuaj. Edhe kur jeni në shtëpi, do të largoheni për të kontrolluar emailin tuaj. Ndoshta telefononi fshehurazi partnerin tuaj të biznesit. Kjo sjellje do vihet re edhe nga familjarët tuaj, përpiqu që ta mbash situatën nën kontroll.

Binjakët-Ju mund ta keni të vështirë të përqendroheni në punë sot. Për ata që punojnë në marketing, shitja e produkteve duket një sfidë sot. Mund të jeni të zënë duke organizuar një turne familjar rrugës për në një destinacion turistik. Pjesëtarët e familjes mund ta kalojnë ditën duke rregulluar shtëpinë. Përdorni ilaçin tradicional për sëmundje të vogla.

Gaforrja-Për beqarët sot është një ditë me fat. Po ashtu për të gjithë është një ditë e mirë në aspektin profesional.

Luani-Zakonisht ju pëlqen të flisni gjerë e gjatë, por momentalisht kjo është gjëja e fundit që keni dëshirë të bëni. Java ka qenë e lodhshme, shumë takime, shumë biseda, shumë njerëz. Këtë fundjavë dedikojani vetes dhe nëse nuk keni dëshirë të dilni me miq apo të afërm mos e kini problem që t’i thoni jo. Ata e dinë mirë sa të zënë keni qenë.

Virgjëresha-Do të jeni me humor të keq për shkak të një lajmi që do t’ju japë partneri dhe kjo do ta bëjë të vështirë që të kontrolloni temperamentin. Ruani qetësinë me miqtë dhe familjen, në të kundërt mund t’i lëndoni pa të drejtë.

Peshorja-Peshoret duan pushim, shoqëri të mirë dhe ndryshim aktivitetesh. Shanset e pazakonta për t’u argëtuar po rriten. Nëse keni vendosur të merrni një ditë pushim, duhet të shkoni diku ku nuk keni qenë asnjëherë. Mos e planifikoni itinerarin tuaj, numrin e shoqëruesve dhe shpenzimet financiare para kohe.

Akrepi-Energjitë planetare po stimulojnë ambicien tuaj. Çështjet që lidhen me jetën tuaj profesionale mund të jenë në vëmendje. Ju mund të gjeni mënyra për të çuar përpara karrierën tuaj. Ndoshta ju kërkoni një promovim në biznesin tuaj aktual, ose mund të mendoni të kërkoni një punë tjetër tërësisht. Kjo është koha ideale për të vendosur plane specifike për të ardhmen.

Shigjetari-Keni qenë kaq të zënë këto javët e fundit saqë mund të keni lënë pas dore pa dashje personin e veçantë në jetën tuaj. Mund të keni dalë dhe argëtuar bashkë, por nuk keni pasur kohë për afrimitet, qoftë dhe për një përqafim. Sot e keni të domosdoshme të bëni gjumë në mesditë dhe nuk do ishte ide e keqe ta ftonit edhe partnerin tuaj të bashkohet me ju.

Bricjapi-Parashikohet që sot mund të shpenzoni para për të blerë disa objekte shtëpiake të cilat mund të përmirësojnë statusin tuaj shoqëror. Ndoshta do të dëgjoni ndonjë lajm të mirë për të afërmit tuaj.

Ujori-Keni qenë kaq të zënë kohët e fundit në aspektin social, sa ndoshta keni lënë pas dore veten. Festat, mbrëmjet jashtë apo udhëtimet në fundjavë mund të kenë qenë vërtetë argëtuese, por ndoshta ka ardhur koha për pak pushim.

Peshqit-Është e këshillueshme që të mos merrni përsipër përgjegjësi të tjera në punë. Duket se nuk do të jeni në formën më të mirë ndaj është më mirë që sot të merreni me aktivitete rutinë.