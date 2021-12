Horoskopi 3 Dhjetor 2021

Shpërndaje







08:12 03/12/2021

Dashi – Fillimi i muajit ju rezervon një qiell plot surpriza sot. Dini si t’i mirëprisni ato me entuziazëm! Çështjet që lidhen me punën do të zgjidhen sot. Kjo do të bëjë që të kaloni kohë me njerëzit e dashur. Bëni kujdes me shëndetin pasi e keni lënë pas dore prej një kohe të gjatë.

Demi – Venusi i guximshëm po kalon në Bricjap për t’ju dhënë mbështetje. Çdo lloj ndjenje është e intensifikuar për shkak të këtij kalimi. Do t’i ndjeni të dyja, edhe dashurinë edhe urrejtjen më shumë se çdo herë tjetër. Do t’ju dalin mundësi të reja përpara.

Binjakët – Yjet e fuqishëm vazhdojnë të jenë në anën tuaj! Midis tyre është edhe Hëna në shenjën tuaj mike, Peshoren. Zodiaku në këtë fillim muaji paraqitet mjaft diskret, duke konfirmuar përpjekjet tuaja të mëparshme. Bëni kujdes kur bëni marrëveshje paraprake dhe merrni informacione.

Gaforrja – Dita duket pak e lodhshme, por që ju sjell kënaqësi të shkëlqyera, veçanërisht nga pikëpamja e punës. Hëna, Venusi, Plutoni janë të gjitha në kontrast me shenjën tuaj. Por ju e dini se si duhet të përmbaheni! Përpiquni që të planifikoni aktivitetet përpara mesditës.

Luani – Një ditë shumë pozitive për shumicën e Luanëve. Hëna e Peshores është kumbara juaj drejt një Olimpi suksesesh. Keni nevojë për një periudhë analize mbi veten për të kuptuar atë që doni në të vërtetë. Bëni kujdes që vendimet që merrni të mos jenë të nxituara.

Virgjëresha – Afërdita dhe Marsi ju bën të filloni me optimizëm muajin Dhjetor. Vështirë se do të mërziteni edhe nëse keni pak për të bërë! Aftësitë dhe puna do t’ju vlerësohen. Parashikohet situatë e mirë financiare, por si gjithmonë mbani nën kontroll shpenzimet. Kjo nuk është koha për ta lëshuar dorën.

Peshorja – Të lodhur, por të lumtur, këto ditë të para të Dhjetorit. Ditë perfekte për të nisur një program të ri. Është më mirë të fokusoheni tek një projekt për të cilin më parë keni qenë të pavendosur. Çdo vendim që merrni do t’iu sjellë sukses.

Akrepi – Shumë yje që ngrihen në qiell janë të favorshme për ju sot. Dini si të dukeni dhe vlerësoni atë që ju jep Zodiaku. Keni një karakter ekspresiv me aftësi komunikimi të spikatura. Përpiquni fort për atë që doni. Shmangni mosmarrëveshjet me njerëz agresivë.

Shigjetari – Një ditë shumë premtuese dhe me fat për ju. Qëndroni shumë mirë me Neptunin vazhdimisht pranë shenjës së Peshqve. Do të takoni njerëz që do të sjellin ndryshime thelbësore në jetën tuaj. Megjithatë të gjitha këto ndryshime nuk janë të mira për ju. Duhet të analizoni se çfarë është e mirë përpara se të vendosni.

Bricjapi – Horizonti i Dhjetorit duket i ndritshëm. Shumë pak planetë të njohur reshtohen kundër tij! Vetëm Hëna paksa jo e favorshme. Ka disa çështje personale të cilat po ju pengojnë të ecni përpara. Përpiquni t’i zgjidhni nëse doni të shpëtoni veten nga disa probleme serioze.

Ujori – Një qiell shkëlqen i udhëhequr nga ndikime të favorshme planetare, veçanërisht nga Hëna që kalon në shenjën miqësore të Peshores. Nëse njerëzit dështojnë t’ju kuptojnë mos harxhoni kohë dhe energji për t’u shpjeguar gjërat. Jini fleksibël.

Peshqit – Dita duket e drejtuar nga planetë favorizues të shenjës suaj që ju bëjnë të ndjeheni optimistë në mjedisin përreth. Nëse në marrëdhënie ka tension më mirë gjeni një rrugëdalje. Dëgjoni edhe pjesën tjetër të historisë. Mos lejoni të tjerët t’ju kontrollojnë. /tvklan.al