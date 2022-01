Horoskopi 3 Janar 2022

Dashi- Venusi do ta bëjë edhe më të bukur ditën tuaj. Do të jeni ende të hutuar dhe mendimet nuk do të jenë aq të rrjedhshme sa dëshironi. Me Mërkurin në kundërshtim do të jetë e vështirë për të shprehur ndjenjat tuaja. Polemikat në vendin e punës do t’ju bëjnë nervozë. Mos hiqni dorë nga projekti që po ndiqni.

Demi- Përfitoni nga bujaria e yjeve sot. Kjo është një ditë tjetër emocionuese, pasioni është në krye dhe jeni vërtet shumë të lumtur. Planetët janë padyshim në favorin tuaj. Ka disa ndryshime që t’i merrni me entuziazëm të madh. Ua keni ndjerë nevojën për disa kohë.

Binjakët- Hëna do të ndikojë thellësisht sot. Jini më të kujdesshëm në dashuri dhe kushtojini vëmendje tensioneve që mund të shkaktohen nga ndonjë keqkuptim. Në punë jeni duke kryer detyrat e ngarkuara me kujdes të madh. Në dukje ka edhe ndryshime rrënjësore.

Gaforrja– Do të keni shumë keqkuptime sot dhe klima do të jetë mjaft e trazuar. Përpara është një pengesë e pabesueshme dhe Venusi do t’ju bëjë ta digjni me pasion. Kthejeni vëmendjen tuaj tek personi i zemrës. Mbështetja e disa njerëzve me ndikim do t’u hapë rrugë disa projekteve tuaja.

Luani- Venusi në opozitë do t’ju shqetësojë sot, por nuk do t’ju ndalojë të jetoni me një intensitet të madh. Marrëdhënia në çift është e qëndrueshme. Situata juaj e punës është pozitive, kështu që nuk duhet të keni frikë të kërkoni ndryshime.

Virgjëresha- Emocione dhe humor sot. Saturni kundër në shenjën tuaj do të krijojë probleme në çiftet e reja, ndërsa ata në një marrëdhënie të qëndrueshme do të jenë më të qetë. Disa pasiguri në frontin e punës mund të kërcënojnë qetësinë tuaj. Vlerësoni çdo vendim, por merreni me qetësi.

Peshorja- Mos bëni premtime që nuk i mbani dot. Sot do të pasqyrohen shumë situata që lidhen me sjelljen e të tjerëve. Do të keni hënën e gabuar gjatë gjithë ditës dhe do ta bëni partnerin/en tuaj të heshtur. Sektori i punës po kalon ulje dhe ngritje. Nëse jeni të punësuar nga dikush ju me siguri do të jeni të favorizuar.

Akrepi- Tensioni do të mbizotërojë ditën tuaj. Duhet të bëni një zgjedhje që mund të ndikojnë në jetën tuaj sentimentale. Shikoni brenda vetes për të parë nëse keni atë që dëshironi. Vazhdoni ngadalë në karrierën, por zbatoni objektivat e vendosura me këmbëngulje.

Shigjetari- Pas një periudhe jo të mirë duket se delli po rilind. Në dashuri sot mund të ketë tensione, por përpiquni të mos ekzagjeroni me iluzione të jashtëzakonshme. Jini më pajtues. Mos u hutoni dhe përqendrohuni në përgjegjësitë tuaja. Ato janë shumë, por ju i mbani me zell!

Bricjapi- Do të kërkoni më tepër qetësi në jetën tuaj dhe do ta gjeni atë. Hëna në shenjë do t’ju japë shumë emocione, por edhe tensione në familje. Shprehni ndjenjat tuaja në mënyrë të qartë. Intuita juaj e fortë do ta bëjë biznesin të fluturojë lart. Çdo projekt do të shkojë në destinacion, kështu që këmbëngulni.

Ujori- Hëna do të nxjerrë në dritë disa mosmarrëveshje. Është një ditë e pasigurt dhe duhet të mendosh për sjelljen tënde. Venusi mbron sferën sentimentale dhe do t’ju ndihmojë të sqaroni një situatë. Nëse jeni duke kërkuar një profesion ju do të keni mundësi të mira për të gjetur rrugën tuaj.

Peshqit- Jeta juaj do të ndërlikohet mjaft dhe debatet do të jenë të shumta. Euforia juaj e tepruar mund të shkaktojë diskutim në familje. Jini të moderuar dhe u kushtoni më shumë kohë të dashurve tuaj. Në punë diskrecioni është gjithmonë shumë i mirëpritur, jini të kujdesshëm në atë që thoni./tvklan.al