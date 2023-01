Horoskopi 3 Janar 2023

03/01/2023

Dashi

Ky është një vit i shkëlqyer për ju për të rikuperuar disa gjëra në jetën tuaj, kështu që vazhdoni me guximin dhe dëshirën për të bërë më të mirën. Në punë vijnë mundësi të bukura dhe në dashuri keni nevojë të madhe për të përjetuar emocione të forta por përpiquni të zgjidhni me kujdes gjysmën tuaj.

Demi

Ditë e bukur për t’i bërë të tjerët të mendojnë sërish për vlerën tuaj personale dhe profesionale. 2023 sjell surpriza të këndshme dhe gjithashtu mundësinë për ta kompensuar atë pas disa dështimesh të vogla.

Binjakët

Sot e keni të qartë se çfarë dëshironi, ndaj veproni në përputhje me rrethanat si në dashuri ashtu edhe në punë. Mos kini frikë të pyesni dhe shprehni dëshirat tuaja.

Gaforrja

Në dashuri ju duhet të ringjallni shkëndijën e pasionit dhe në punë do të ketë një mënyrë për të bërë shumë dhe për t’u treguar të gjithëve sa të fortë jeni në profesionin tuaj.

Luani

Ditë e bukur për të përjetuar shumë emocione të forta. Vetëm kini kujdes pasi marrëdhënia juaj e dashurisë paraqitet delikate, ndaj dhe veproni me përgjegjshmëri në çift. Në punë mundësi të reja ju presin.

Virgjëresha

Është koha të dilni nga zona e rehatisë dhe të përballeni pa frikë dhe me kurajo me problemet tuaja. Në dashuri është koha për qartësi dhe në punë vazhdoni me angazhimin tuaj të zakonshëm.

Peshorja

Prisni një 2023 plot emocione por edhe me shumë angazhim. Në punë vjen mundësia për të bërë më shumë dhe në dashuri, beqarët duhet të fillojnë të shikojnë përreth.

Akrepi

Jeni gjithnjë e më simpatikë këto ditë dhe gjetja e dashurisë do të jetë “lojë fëmijësh”. Ky vit sjell ndryshime të mëdha, nga pikëpamja e punës, por edhe shumë kënaqësi.

Shigjetari

Dëshira për të bërë dhe për të dashur kthehet. Pas pushimeve do t’i riktheheni “lojës” me një dëshirë të madhe për të shtyrë edhe më tej kufijtë. Vazhdoni kështu.

Bricjapi

Jeni pak nervozë sot dhe gjithashtu pak të zhytur në mendime, por përpiquni të mos zhyteni në negativitet. Ky është një vit me fillime të reja dhe me fat të madh.

Ujori

Në këtë vit të ri prisni surpriza të këndshme si në dashuri ashtu edhe në punë. Më në fund po gjeni një ekuilibër të shëndetshëm ndaj shijoni këtë moment paqeje.

Peshqit

Mos kini frikë t’u tregoni të gjithëve nga çfarë jeni krijuar. Ky është viti për të tregaur kush në të vërtetë jeni dhe aftësitë e tuaja. Do të ketë një mënyrë për të bërë hapa të mëdhenj si në punë ashtu edhe në dashuri./tvklan.al