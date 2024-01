Horoskopi 3 Janar 2024

08:32 03/01/2024

Dashi – Ardhja e Pranverës do t’ju bëjë jetësore dhe plot energji. Nëse jeni në çift, mund të përfitoni nga pamja pozitive e planetëve për të bërë plane për të ardhmen. Nëse jeni duke kërkuar një punë ose jeni duke pritur konfirmim së shpejti do të keni një lajm të mirë.

Demi – Qëndroni larg njerëzve që ju bëjnë nervozë dhe nëse jeni në çift, mos u grindni me partnerët për të jetuar në mënyrë paqësore. Bashkëpunim i shkëlqyer me kolegët do t’ju ndihmojë.

Binjakët – Ata që kanë përjetuar momente krize në jetën e tyre martesore, në fund mund të shpresojnë për ndryshime. Yjet janë padyshim në favorin tuaj. Ju do të vlerësoheni për punën e bërë.

Gaforrja – Përshtateni veten me të tashmen dhe largoni plotësisht të kaluarën. Vazhdoni përpara për rritjen tuaj profesionale. Ju jeni gati për të marrë detyra të rëndësishme që do të jeni në gjendje t’i bëni mirë.

Luani – Pasioni do të jetë një nga shenjat dalluese të shumë prej Luanëve që do të tërhiqen nga njohjet e reja. Perspektiva të reja në punë për ata që duan të dalin nga një periudhë që sigurisht nuk po lulëzon. Jupiteri do t’ju ndihmojë.

Virgjëresha – Jeni më pak të shkëputur dhe më të vëmendshëm ndaj gjysmës suaj të zemrës dhe kjo do të favorizojë mirëkuptimin dhe erosin. Bashkëpunime të reja do të favorizohen të cilat do të zgjerojnë horizontet tuaja. Përfitoni nga mundësitë e mira.

Peshorja – Nëse dini se si të ringjallni marrëveshjet, ju do të jeni në gjendje të rikuperoni marrëdhënien në çift. Në lidhje me aspektin profesional, pengesat do të jenë njëra pas tjetrës për të qenë në gjendje të kryeni projektet tuaja, por mos u dorëzoni.

Akrepi – Një ditë e qetë për ata që kanë një lidhje të qëndrueshme, por nuk do të ketë mungesë të atraksioneve për ata që nuk janë ende të sigurt për ndjenjat e tyre. Në lidhje me profesionin, do të jeni në gjendje të plotësoni objektivat e përcaktuara edhe nëse nuk mungojnë ngjarjet e papritura.

Shigjetari – Edhe nëse mëngjesi nuk fillon në mënyrën më të mirë, do të keni kohë deri në mbrëmje për të bërë paqe me të dashurin/ën tuaj. Mos lejoni që të ndikoheni nga kritikat e njerëzve.

Bricjapi – Të hutuar nga ndonjë problem sentimental, sot do të jeni pak mbi re. Dyshimet në lidhje me sinqeritetin e partnerit/es nuk zhduken dhe kjo ju bën të paqëndrueshëm. Situatë e favorshme për ata që duhet të kryejnë një projekt të rëndësishëm.

Ujori – Disa keqkuptime të vogla mund të hedhin shumë Ujor në konflikte me partnerin/en. Mos u dëshpëroni, gjithçka do të zbutet!

Peshqit – Një ditë e shkëlqyer për ndjenjat, por gjithsesi qëndroni larg nga thashethemet e panevojshme. Besoni intuitat tuaja, do t’ju udhëheqin në zgjedhjet më të mira.

