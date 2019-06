Horoskopi 3 Qershor 2019

Dashi-Ka mjaftueshëm hapësirë në botë dhe në jetën tuaj për të gjitha llojet e mendimeve, ndaj mos u nervozoni nëse dikush thotë diçka për të cilën nuk jeni dakord. Fakti që nuk jemi me një mendje për gjëra të caktuara nuk do të thotë se jeni shumë të ndryshëm.

Demi-Merrni një vendim dhe qëndrojini atij. Sa më shumë persona të caktuar të përpiqen sot t’ju ndryshojnë mendim, aq më kokëfortë duhet të tregoheni. Nëse jeni të sigurt për bazat tuaja, atëherë asgjë tjetër nuk ka rëndësi.

Binjakët-Hëna e re në shenjë sugjeron që nëse do të ndërmerrni një veprim të ri dhe të nisni një plan apo projekt nga zero, rezultatet do të jetë mjaft të kënaqshme në një kohë shumë të shkurtër. Kjo është periudha më e mirë e vitit për ju, ndaj shfrytëzojeni.

Gaforrja-Nëse do të thoni atë që mendoni sot, mos u shqetësoni nëse disa fjalë tuajat mund të ofendojnë persona të caktuar. Megjithatë, ndonjëherë nuk ia vlen të shpenzosh frymën me njerëz të cilët nuk do t’ju kuptojnë kurrë.

Luani-Hëna e re sot do t’ju japë kurajon dhe vetëbesimin për të marrë përsipër disa rreziqe, që një ditë do të përkthehen në sukses. Mos u tregoni sekretivë për qëllimet që keni. Nëse tregoheni të hapur dhe të sinqertë do të keni mjaft mbështetje.

Virgjëresha-Ndonjëherë bëni më shumë për të tjerët sesa për veten, por aktiviteti kozmik në zonën që kontrollon pozicionin tuaj në botë do t’ju inkurajojë që të vendosni interesat tuaja në plan të parë. Trajtojeni veten me çdo gjë që ju dëshiron zemra.

Peshorja-Sot nuk do të pranoni që të qëndroni duarkryq dhe të prisni që gjërat të ndodhin vetë. Hëna e re në zonën më argëtuese të shenjës tuaj do t’ju bëjë që të jeni më guxues. Bota është e juaja, shijojeni sa më shumë të mundeni.

Akrepi-Kjo është një kohë e mirë për të nisur diçka të re, por përpara se ta bëni këtë sigurohuni që të jetë diçka së cilës mund t’i përkushtoheni për një kohë të gjatë. Do të kërkojë shumë kohë dhe energji ndaj pyeteni veten: a ia vlen?

Shigjetari-Mund të besoni vërtetë që dikush që keni pranë nuk po thur asgjë të mirë, por a jeni të sigurt? Planetet paralajmërojnë që situata mund t’ju dalë nga kontrolli, ndaj është më mirë që të mos bëni asnjë veprim të nxituar.

Bricjapi-Nuk ka rëndësi sa shumë do të mundohen të tjerët që t’ju ndryshojnë mendim, nuk do t’i dëgjoni. Jeni të bindur në atë që kërkoni të arrini, pavarësisht rreziqeve.

Ujori-Nëse e doni diçka shumë, ka gjithnjë një mënyrë për ta arritur dhe me hënën e re në shenjë, sot nuk do të jetë më çështje “nëse”, por “kur”.

Peshqit-Nuk mund t’ia ktheni kurrë kurrizin atyre që kanë nevojë për ju dhe kjo është diçka shumë e mirë. Megjithatë bëni kujdes pasi disa njerëz që pretendon se ju jeni njeriu i vetëm që mund t’i ndihmoni, po luajnë me ndjenjat tuaja. Mos u bëni më të ndjeshëm sa duhet.//tvklan.al