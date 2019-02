Horoskopi 3 Shkurt 2019

Dashi- Komunikimi në çift do shtohet gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia mes jush dhe partnerit do fillojë të përmirësohet ndjeshëm. Situata financiare do jetë paksa delikate prandaj duhet pasur kujdes dhe maturi.

Demi- Ata që janë në një lidhje do flasin më hapur me partnerin e tyre dhe pak nga pak do e stabilizojnë lidhjen. Do dinë edhe të kërkojnë falje. Në planin financiar mendoni edhe për të ardhmen sepse po shpenzuat së tepërmi do mbeteni pa para.

Binjakët- Jeta juaj në çift do jetë mjaft e kërcënuar sot dhe kjo për shkak të sjelljes aspak të mirë që ju keni treguar. Financat do jenë goxha të paqëndrueshme. Kujdes!

Gaforrja- Jeta në çift do shkojë për mrekulli gjatë kësaj dite. Do filloni projekte së bashku me atë që keni në krah dhe në këtë mënyrë do afroheni më tepër me njëri-tjetrin. Financat do jenë të turbullta, por kjo nuk do të thotë ta humbisni optimizmin dhe ta lini situatën të përkeqësohet.

Luani- Nëse jeta juaj në çift është e trazuar sot, situata mund të përkeqësohet. Tregohuni të kujdesshëm me ato që do thoni dhe vendosni arsyen mbi gjithçka tjetër. Financat fatmirësisht do kenë goxha ndryshime pozitive. Do ndiheni më të qetë në këtë sektor.

Virgjëresha- Momentet e lumtura do jenë të shumta gjatë kësaj dite dhe do ndiheni mjaft mirë pranë atij që keni në krah. Shfrytëzojeni çdo sekondë sikur të ishte e fundit. Në planin financiar do jeni me shumë fat.

Peshorja- Ditë plot ngjyra kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do kaloni momente te paharruara pranë personit që dashuroni dhe do doni që gjërat të vazhdojnë kështu deri në përjetësi. Në planin financiar do jeni me shumë fat dhe situata do përmirësohet ndjeshëm.

Akrepi- Do i lini pas debatet dhe mosmarrëveshjet që keni pasur në çift gjatë kësaj dite dhe do filloni një etape të re edhe më të bukur se më parë. Me financat gjithçka do shkojë për mrekulli, megjithatë shpenzimet duhen kryer me kujdes.

Shigjetari- Dialogu, bashkëpunimi dhe toleranca do mbizotërojnë sot në jetën tuaj në çift. Do i sqaroni edhe mosmarrëveshjet dhe do ndiheni më të çliruar për të dashuruar ashtu si e ndjeni. Financat do jenë aq të mira saqë ju mund të kryeni edhe ndonjë transaksion më tepër.

Bricjapi- Marrëdhënia në çift nuk do jete e keqe gjatë kësaj dite, megjithatë nuk është ende momenti për të marrë vendime te rëndësishme. Në planin financiar duhet të hiqni dore nga shpenzimet marramendëse.

Ujori- Ditë shumë e rëndësishme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Jo vetëm që do afroheni më tepër me partnerin, por do merrni edhe vendime të rëndësishme. Në planin financiar situata do jetë paksa delikate, por me durim dhe maturi gjërat mund të përmirësohen.

Peshqit- Jeta juaj në çift nuk do jetë aspak monotone gjatë kësaj dite. Përkundrazi do provoni emocione të reja të cilat do ju bëjnë të ndiheni si mbi re. Në planin financiar mos e teproni me shpenzimet sepse situata mund t’ju dalë jashtë çdo kontrolli. /tvklan.al