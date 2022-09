Horoskopi 3 Shtator 2022

09:00 03/09/2022

Dashi – Është një periudhë fantastike për beqarët. Kohë për të njohur partnerë potencialë, të cilët do ju kuptojnë shpirtin dhe të ndezin zjarrin tuaj të brendshëm. Të mësuarit për të qëndruar të hapur do ju ndihmojë të shndërroni botën e brendshme dhe të jashtme. Ata që janë në një marrëdhënie po udhëhiqen drejt të mos e marrit për të mirëqenë. Është momenti për t’i bërë të ndihen se dëgjohen dhe kuptohen.

Demi – Këtë fundjavë ndiheni gati për të pranuar çdo ftesë që do ju vijë. Ndërsa do dëshironi të thoni po, kini kujdes mos të bëni kompromise të tepruara. Ndani pak kohë për të shkëmbyer ide me ekipin tuaj pasi duke krijuar diçka të bukur, mund të sillni pak magji në botë.

Binjakët – Procesi i bashkë-krijimit është misterioz. Panorama e plotë se çfarë ndodhet pas nuk është kurrë e qartë. E vetmja gjë që mund të bëni është më e mira juaj, ndërsa pjesën tjetër lërjani universit. Kur të keni dyshime, sprapsuni dhe mendoni se ajo çfarë po kërkoni do ju gjejë.

Gaforrja – Po kaloni nga faza e shoqërisë në të dashurisë dhe po e njihni njëri-tjetrin në mënyra që nuk e keni bërë më parë. Gaforret në një lidhje po nxiten të zbulojnë personin tjetër jashtë dhomës së gjumit për të ndarë idetë, interesat dhe ëndrrat.

Luani – Ky është momenti të rilidheni me artistin tuaj të brendshëm dhe të shpreheni lirisht në mënyrën që vërtet dëshironi. Çlirojeni veten nga ideja e përsosmërisë dhe të të kënaqurit të të tjerëve. Duke shtyrë limitet tuaja, do të mund të shfaqni potencialin e fshehur.

Virgjëresha – Asgjë që mbahet mend nuk krijohet duke luajtur në mënyrë të sigurtë. Është momenti për të nxjerrë potencialin e brendshëm dhe të ndërmerrni më shumë rreziqe nga sa keni ndërmarrë ndonjëherë. Sa i përket dashurisë, duhet të dilni nga mendja juaj dhe të shkoni te zemra. Arsyetimi i ndjenjave nuk do ju çojë askund. Universi dëshiron që të lëvizni në një hapësirë të hapur dhe të lejoni të tjerën të shohin bukurinë tuaj.

Peshorja – Zakonisht mbetemi te pyetja ‘pse’ dhe nuk e kuptojmë që jemi mjeti me të cilin Universi bën ndryshime të mëdha. Në vend që të dyshoni në frymëzimin tuaj, besoni të pamundurën dhe tregoni çfarë do bëni për ta revolucionarizuar. Mundësia që keni në duar është e rrallë dhe e çmuar dhe të shfaqni aftësinë tuaj.

Akrepi – Nëse vazhdoni t’i bëni gjërat në të njëjtën mënyrë, asgjë nuk do ndryshojë apo shndërrohet. Është koha që mos të veproni me një libër rregullash njëherë e mirë. Të kujtoheni që e shkuara nuk dikton të ardhmen. Aftësia për të dalë nga zona e rehatisë dhe t’i jepni vetes mundëisnë e improvizimit do jetë çelësi juaj i suksesit.

Shigjetari – Frikërat na bindin se gjërat nuk do përmirësohen, na mbajnë peng dhe na bëjnë të mendojmë se nuk i meritojmë çfarë kërkojmë. Shihni brenda vetes se prej nga çel ky besim antagonist dhe kthejeni me dashuri. Ka një realitet paralel posaçërisht për ju.

Bricjapi – Jepini vetes lejen për të ndjerë gjithçka, ngecjen dhe rrjedhjen, uljen dhe ngritjen. Po shëroheni, rriteni, lëvizni në një hapësirë plotësie brenda vetes. Thirreni fuqinë tuaj sepse drita në fund të tunelit nuk është një mit.

Ujori – Ky është çasti që t’i kushtoni vëmendje trupit dhe shëndetit tuaj. Hani mirë, ushtrohuni, kaloni kohë në natyrë dhe bëni rituale të kujdesit ndaj vetes. Sa i përket anës profesionale, duhet të shfaqni anën më të fortë dhe të sigurt tuajën.

Peshqit – Keni kaluar shumë vështirësi, por lajmi i mirë është se gjërat do përmirësohen. Puna juaj do sjellë shpërblime madhështore sepse siguria financiare drejt së cilës keni punuar do jetë juaja. E vetmja gjë që duhet të bëni është të vazhdoni të përkushtoheni dhe të punoni fort./tvklan.al