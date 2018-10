Horoskopi 3 Tetor 2018

Dashi –Duke nisur nga sot nuk do të dini që të vendosni se kush janë njerëzit e vërtetë që doni të keni përkrah, edhe nëse ëndërroni të njihni persona të rinj. Megjithatë nëse ka konflikte, ju nuk do të ndjeni dhembje.

Demi–Në momentet që i dedikoheni një personi seksual, do të jeni objekt kënaqësie. Përsa i përket çështjeve të punës, do të jeni të gatshëm të përballeni me çdo lloj gjëje që do të jetë për të mirën tuaj.

Binjakët–Duhet te evitoni në maksimum shoqërinë me njerëz që nuk ju pëlqejnë. Ata përçojnë një energji negative qe mund t’ju afektojë.

Gaforrja–Për ju eksponentë të Gaforres, ka një aspekt të komplikuar të Hënës. Prisni që të njihni persona që nuk i keni parë kurrë, por nuk do të arrini të kuptoni që njerëzit ëndërrojnë të kenë jetën tuaj.

Luani–Me inteligjencën tuaj, do të jeni të aftë të kënaqni një personazh që është i prirur për njohuritë e tuaja, por që është edhe shumë tërheqës. Hëna është në harmoni me ju Luanët. Ata që ju rrethojnë do të ju shfaqin shumë dashuri në të gjitha aspektet.

Virgjëresha–Për sa i përket ditës Hëna prezantohet në shtëpinë e parave. Mos lejoni që inercia të ju bëjë të pamundur që të përfitoni nga një shans i mirë që po ju paraqitet. Në sferën e parave, merr jetë ideja e mundësisë për të realizuar projekte të reja, sidomos nëse nuk bëni ju gjithçka.

Peshorja–Ju do të përjetoni një lidhje të bukur, duke nisur që nga sot. Mund të verifikoni mundësitë nëse për të lindur diçka e pazakontë, në të gjithë sektorët e jetës, veçanërisht ato që lidhen me dashurinë. Përse nuk rrezikoni për të përfituar plotësisht nga ajo që ndodh në këtë hark kohor.

Akrepi–Sot nuk do ta kuptoni se çfarë po kërkon një miku juaj nga ju. Do të keqkuptoni një situatë të caktuar dhe më pas do të pendoheni.

Shigjetari –Dita do të nisë në mënyrë shumë të ngadaltë. Ndaj gjeni ekuilibrin. Nëse këtë të fundit nuk e gjeni te dikush që po e njihni tani mundohuni ta ndihmoni edhe atë në këtë drejtim.

Bricjapi–Nuk ka asgjë të keqe që të merrni vendime të ndryshme nga ato që keni marrë deri më tani. Duhet të reflektoni më shumë. Ndërkohë për dikë që nuk ka respekt për veten nuk duhet të keni as ju.

Ujori–Planet tuaja për të ardhmen do të jenë shumë ambicioze dhe sigurisht do të gjeni mënyrën për të qenë më prezentë. Po impenjoheni shumë dhe kjo është e vlerësueshme. Mos humbni diçka për të besuar në të.

Peshqit–Do të keni shansin të gëzoni familjarët tuaj me një lajm shumë të bukur. Falënderimet ju takojnë edhe atyre për gjithçka do t’ju ndodhë sot. Nga ana profesionale do të rivini në lojë diçka të ndaluar në kohë./tvklan.al