Horoskopi 30 Dhjetor 2018

Dashi – Sot do të kaloni një ditë të qetë, në praninë e njerëzve tuaj të zemrës. Ky është momenti për të filluar të mendoni seriozisht për shtëpinë tuaj të ëndrrave. Pritja ka përfunduar përgjithmonë.

Demi – Lëreni imagjinatën tuaj “të shëtisë” edhe në vende që kurrë nuk e kishit imagjinuar. Një projekt i rëndësishëm do të marrë zgjidhje. Nuk do të mungojnë sukseset e radhës dhe kjo do ju lumturojë pa masë.

Binjakët – Sot të bëni gjithçka për të gjetur zonën tuaj të rehatisë dhe lumturisë. Edhe pse mendoni se nuk keni mundësi të reja, gaboheni. Shumë shpejt gjërat do të ndryshojnë. Kjo është një fazë e përkohshme.

Gaforrja – Ideja se do të jeni me familjen, ju motivon dhe do ju mbajë të tillë gjatë gjithë ditës. Sjellja juaj e mirë do të bëjë për vete disa person që më parë kishit një marrëdhënie të ftohtë. Një takim i ri do ju bëjë më të lumtur.

Luani – Edhe pse është e diel, mendja juaj do të rrijë vetëm tek puna. Kohët e fundit keni qenë shumë të shqetësuar dhe kjo ju ka hapur telashe. Shumë shpejt gjërat do të marrin zgjidhje dhe ju do të ndiheni më mirë

Virgjëresha – Sot duhet të vlerësoni ndjenjat dhe emocionet e forta, pasi do të përjetoni shumë të tilla. Përgatituni, pasi një “furtunë” ju pret dhe do e keni shumë të vështirë të dilni nga telashet ku jeni futur.

Peshorja – Bëni kujdes me paratë, pasi do e gjeni vetën të përshirë në borxhe të mëdha. Mos harroni se festat mbarojnë shumë shpejt dhe do e gjeni veten në telashe. Balanconi marrëdhëniet me partnerin.

Akrepi – Nëse kohët e fundit keni nisur një sipërmarrje me një nga miqtë tuaj, sot do të bëni hapin e madh për të nënshkruar një marrëveshje fitimprurëse. Shmangni dyshimet që keni ndaj partnerit.

Shigjetari – Gjeni kohë për partnerin dhe familje, sepse i keni lënë pas dorë. Bisedat romantike dhe intimiteti mes njëri- tjetrit do e forcojë marrëdhënien, e cila duket se kohët e fundit është zbehur.

Bricjapi – Ky është momenti i duhur për të shfaqur talentin tuaj. Të jeni të bindur se asnjë nga përpjekjet tuaja, nuk do të shkojnë kot. Shumë shpejt do të shikoni të gjithë frytet.

Ujori – Sot do të jeni në paqe me vete. Kjo do të jeta dita e reflektimeve të mëdha, dhe pendesave. Në mbrëmje do të ballafaqoheni me dikë të cilin e keni shmangur për shumë kohë.

Peshqit – Do e kaloni ditën të rrethuar me njerëzit tuaj të zemrës dhe kjo do ju lumturojë pa masë. Shume dhurata dhe surpriza për ty do e bëjnë ditë dhe më të bukur./tvklan.al