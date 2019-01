Horoskopi 30 Janar 2019

Dashi – Mund të mos e jeni plotësisht dakord me atë që një mik apo njeri i dashur për ju po bën aktualisht, por nuk keni pse ta dënoni vetëm se është aventurier. Aq më tepër kur i tillë jeni edhe vetë. Ajo që mund të bëni është t’i ndihmoni të ngrihen nëse rrëzohen.

Demi – Është tepër e rëndësishme të dini mirë qëllimin tuaj, pasi nëse nuk jeni i qartë për vete si mund të prisni që të tjerët ta dinë se çfarë po mendoni. Së pari vendosni çfarë doni të bëni më shumë dhe më pas bëjeni sa më mirë.

Binjakët – Nëse aty ku jeni aktualisht ju duket një vend të cilit nuk i përkisni, atëherë ngrihuni dhe shkoni diku tjetër. Mos e vritni mendjen që të tjerët mund të mendojnë keq për ju, e vetmja gjë që ka rëndësi është qetësia juaj mendore.

Gaforrja – Përpiquni të mos lexoni mbrapsht ato që ju thotë një mik apo një shok sot. Kini parasysh se herë pas here jeni më i ndjeshëm dhe mund të bëni gjëra për të cilat mund të pendoheni.

Luani – Me Diellin dhe Merkurin që bashkojnë forcat për të shtuar ndikimin mbi shenjën tuaj, ju do të jeni në gjendje të gjeni fjalët perfekte në komunikim me njerëzit sot. Të gjithë duan të jenë shokë me ty dhe ju duhet të keni si objektiv të bëheni shokë me të gjithë.

Virgjëresha – Keni tendencën të rrezikoni në punë sot, por këtë duhet ta bëni vetëm nëse shanset për sukses janë tepër të mëdha. Edhe në një rast të tillë madje, planetet ju paralajmërojnë se mund të bëni gabime në llogaritje. Ndoshta nuk keni pse të rrezikoni.

Peshorja – Jeni në sintoni me shpirtin e kohës dhe ju e dini mirë se çfarëdo që të zgjidhni për të bërë, në fund do ia dilni. Me këtë vetëbesim ju vërtet mund të krijoni gjëra të mëdha. Nisjani!

Akrepi – Gjëra të mira do të ndodhin nëse vërtetë doni që ato të ndodhin dhe gjëra të këqija do të ndodhin nëse ju do lejoni veten të mendoni se e keni botën kundër. Fakti është se mendja juaj krijon realitetin tuaj. Jini pozitivë.

Shigjetari – Dëgjoni me kujdes çfarë të tjerët kanë për t’ju thënë sot, pasi edhe nëse pretendoni se i dini të gjitha, keni nevojë të dini për një situatë të veçantë që mund t’ju mësojë diçka të re. Mund t’ju kursejë kohë në gjërat që nuk mund të funksionojnë.

Bricjapi – Mund ta keni të vështirë të vendosni për diçka sot, por shanset janë që ka një arsye kozmike më këtë. Dielli ju paralajmëron që duhet të tregoni kujdes të shtuar ndaj burimeve tuaja financiare.

Ujori – Keni aq shumë mundësi përpara sa e keni tepër të vështirë të vendosni cila është më e mira për ju. Edhe pse kështu, ju duhet të vendosni shpejt pasi influencat pozitive nuk do të zgjasin përgjithmonë. Zgjidhni një objektiv dhe punoni për ta arritur.

Peshqit – Mund t’ju duhet të jeni pak egoist sot. Pse? Sepse keni një natyrë kaq të ëmbël dhe kaq bujarë sa që rrezikoni të bëni gjithçka për njerëzit e tjerë dhe asgjë për veten. Edhe juve ju lejohet të kënaqeni!/tvklan.al