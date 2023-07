Horoskopi 30 Korrik 2023

08:37 30/07/2023

Dashi-Ekziston mundësia të zbuloni se një prej të afërmve tuaj është duke folur keq për ju. Kjo do t’ju shqetësojë gjatë gjithë ditës nëse nuk përballeni dhe nuk sqaroheni me personin në fjalë.

Demi-Ju jeni një person i talentuar, por shkëlqeni akoma më shumë kur jeni me të tjerët. Kjo do të jetë e dukshme veçanërisht sot, dhe do të tërhiqni shumë vëmendje.

Binjakët-Marrëdhënia juaj në çift pritet të jetë shumë e mirë ditën e sotme. Beqarët do të kalojnë gjithë ditën me miqtë e tyre, duke mos menduar aspak për dashurinë. Kini kujdes me shpenzimet.

Gaforrja-Mund të besoni se ata që njihni dhe ajo që dini mund t’ju mbrojnë, por kjo nuk duhet të jetë arsye për të marrë përsipër rreziqe të kota. Ndonëse mund të jeni një njeri i fortë, si gjithë të tjerët edhe ju keni limite.

Luani-Të tjerët mund të sillen në mënyra të cilat janë për t’u vënë në diskutim, megjithatë mos ndiqni shembullin e tyre. Qëndrojini standardeve tuaja të larta dhe kini besim se falë tyre do t’ia dilni mbanë.

Virgjëresha-Nuk është dita juaj, por përpiquni të kaloni më shumë kohë me fëmijët dhe rrekuni të hyni në botën e tyre magjike. Një qasje e miqësore ndaj njerëzve do t’ju bëjë mirë.

Peshorja-Kjo është një ditë perfekte për të ecur, por pse jo edhe për një udhëtim. Do të keni shoqëri energjike në udhëtimin tuaj. Mund të zgjidhni detin, por edhe mali nuk do të jetë një ide e keqe.

Akrepi-Tregohuni të kujdesshëm ditën e sotme në lëvizjet tuaja. Për beqarët do të jetë një ditë paksa nervoze, pasi që do të duhet të përballeni me situata aspak të mira. Tregoni kujdes për financat dhe bëni shpenzime të matura në mënyrë që të mos keni pasoja.

Shigjetari-Ndonjëherë është më mirë të jesh me fat se sa i zgjuar, dhe këtë ju do ta vërtetoni sot. Mund të takoni dikë që do të bëjë ndryshim të madh në karrierën tuaj. Jeta juaj mund të ndryshojë nëse jeni të hapur ndaj mundësive.

Bricjapi-Do të merrni shumë mbështetje dhe këshilla nga njerëzit e tjerë sot, por në fund çfarëdo vendimi që merrni duhet të vijë nga zemra juaj. Dita për beqarët nuk do të jetë ditë me fat për të gjetur personin e zemrës. Financat do të jenë në një nivel të vështirë.

Ujori-Sa më shumë përpiqeni që të ndryshoni rrjedhën e gjërave gjatë 24 orëve në vijim, aq më shumë shanse ka që t’i përkeqësoni. Më e mira që mund ta bëni është të hiqni dorë dhe t’i lini të tjerët të veprojnë si duan.

Peshqit-Për një arsye të çuditshme keni këtë ndjesinë se diçka mund të shkojë keq. Me gjasë kjo vjen për shkak të hënës së plotë, që ndikon në emocionet tuaja ndaj mos i merrni gjërat më seriozisht sa duhet. Për peshqit jeta do të vazhdojë të përmirësohet./tvklan.al