Horoskopi 30 Mars 2022

Shpërndaje







08:08 30/03/2022

Dashi – Pozitiv qielli i kësaj dite të re të marsit falë hyrjes në shenjën tuaj të lajmëtarit me krahë, Mërkurit. Ndërkohë, pushimi e Marsit, guvernatorit të Dashit, vazhdon në shenjën miqësore të Ujorit dhe ju ofron sfida, momente përballjeje dinamike me mjedisin përreth apo nevojë për të përballuar disa vështirësi.

Demi – Ndalesa e Uranit në shenjën tuaj vazhdon me sukses. Planeti i afirmimit të vendimmarrjes në jetë do të ndalet sërish te Demi në vitin 2026. Do të keni shansin të përjetoni më shumë energji këtë periudhë si dhe më shumë entuziazëm.

Binjakët – Disa planetë janë në anën tuaj këtë fund marsi. Mërkuri hyn në shenjën e mikut të besuar të Dashit dhe ju favorizon në jetën familjare, shoqërore dhe emocionale. Një intuitë e jashtëzakonshme ju ndihmon me forcë. Mos shkoni shumë larg

Gaforrja – Transitet planetare tregojnë ndryshime të rëndësishme në qiellin tuaj personal sot. E para nga këto ngjarje të reja jepet nga hyrja e Mërkurit në shenjën e armikut tuaj, Dashit. Planeti në këtë pozicion pritet t’ju shkaktojë një farë nervozizmi dhe mungesë përqendrimi.

Luani – Një lidhje e lumtur planetare midis Diellit dhe Merkurit në Dash ju lejon të filloni projektet më të guximshme të mbështetura nga optimizmi dhe fati, veçanërisht nëse keni lindur në korrik. Familja ju stimulon për të vepruar dhe është një mbështetje e madhe dhe e vazhdueshme për ju. Dielli ndodhet në një kënd të mrekullueshëm.

Virgjëresha – Një skenë pozitive yjore për ju këtë ditë të re marsi, për t’ju dhënë humor të shkëlqyer dhe një marrëdhënie të qetë me familjen. Ndërkohë, udhëtimi i Uranit vazhdon në shenjën e aleatit tuaj themelor, Demit, dhe ju jep fuqi luftuese apo ju nxit dëshirën për të pushtuar.

Peshorja – Ngjarje të reja mbulojnë qiellin astrologjik në këtë ditë marsi. Një nga këto është hyrja e Mërkurit në shenjën e armikut tuaj të dashur, Dashit. Ky pozicion ju nxit vendosmërinë. Mërkuri do të qëndrojë në këtë shenjë për më pak se një muaj.

Akrepi – Një nga “yjet kujdestarë” për ju, Marsi, është në shenjën e Ujorit dhe është gati t’ju sfidojë, për t’ju provokuar në mënyrë krijuese, por në të njëjtën kohë për t’ju dhënë guxim të madh, forcë fizike dhe morale, performancë të bukur aktive.

Shigjetari – Mërkuri i dobishëm është një prani gjallëruese e energjisë jetike, veçanërisht nëse festoni ditëlindjen nga data 23 deri në 26 nëntor. Jeni jashtëzakonisht të zgjuar dhe dini të gjeni zgjidhje shpesh të pazakonta dhe të shkëlqyera.

Bricjapi – Hyrja e Merkurit në shenjën e Dashit ju shtyn të jeni më të ngrohtë dhe të gatshëm për të sakrifikuar diçka nga vetja. Ndërkohë, një nga planetët e tuaj kujdestarë, Urani, ndodhet pozitivisht në shenjën e besuar miqësore të Demit. Ky kombinim është mjaft fatsjellës për ju.

Ujori – Lëvizjet e planetëve tregojnë disa ulje-ngritje sot. Tranziti i Uranit ndryshon pak ajrin në qiell ose më saktë atë që mund ta quajmë “shpirti i momentit” që nga i lehtë, ironik, komunikues bëhet konkret, pragmatik, materialist.

Peshqit – Një ngjarje shumë domethënëse e ditës është afrimi i lidhjes së Jupiterit me Neptunin në shenjën tuaj. Mund të filloni të nisni projekte të reja në çdo fushë, të cilat do të shfaqen që nga ky moment të mbrojtura nga fati i mirë.