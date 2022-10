Horoskopi 30 Tetor 2022

08:34 30/10/2022

Dashi-Kujdes nga të qenit hipokrit. Ju nuk doni të zhgënjeni njerëzit që takoni, kështu që përfundoni duke e shtrirë të vërtetën për t’iu përshtatur asaj që ata duan të dëgjojnë. Ju mund ta kapni veten një minutë më vonë duke i thënë dikujt tjetër të kundërtën për të mbrojtur vlerësimin e tij për ju. Kupto se kush je dhe qëndro tek ai! Nëse të tjerët nuk ju pëlqejnë, ky është problemi i tyre dhe jo juaji.

Demi-Mund të zbuloni se dikush që ju afrohet me fjalë të ashpra që mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në gjendjen tuaj mendore. Ju madje mund të zbuloni se jeni “të paralizuar” në kuptimin që filloni të vini në dyshim veprimet tuaja aktuale ose ato që planifikoni të bëni në të ardhmen. Kaloni pak kohë vetëm në mënyrë që t’i zgjidhni gjërat përpara se të vazhdoni dhe të bëni ndonjë lëvizje drastike që mund t’ju ndryshojë jetën.

Binjakët-Mund t’ju duhet të merrni një vendim të rëndësishëm sot. Keni ardhur ardhur deri në pikën kur dikush tërheq një vijë në rërë dhe ju sfidon ta kaloni atë. A do qëndroni aty ku jeni dhe vazhdoni pa atë person, apo do i bashkoheni dhe do i mbështetni qëllimet dhe veprimet e tij? Konflikti sot është midis kokës dhe zemrës tuaj. Mos i kufizoni zgjedhjet tuaja në dy. Gjithmonë ka kompromise.

Gaforja-Është koha për ta çuar komunikimin tuaj në një nivel tjetër. Për tre javët e fundit ju keni kaluar një proces serioz mendor që ju ka ndihmuar të përcaktoni se çfarë përfaqësoni dhe besoni. Tani jeni në një fazë që ju nxit t’i vini në lëvizje këto ide. Cilësia e gjerë e ditës është e thellë, prandaj përfitoni prej saj dhe lëvizni.

Luani-Një cikël i ri po fillon për ju në të cilin mund ta gjeni veten duke hedhur tutje besimet e vjetra. Jashtë me të vjetrën dhe brenda me të renë. Kjo kohë e pastrimit të shtëpisë është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse do të zbuloni se e njëjta mendësi e vjetër e lodhur me të cilën keni punuar është zhdukur papritmas. Mblidhni burimet tuaja së bashku dhe ndërtoni një platformë të re që ju bën krenarë.

Virgjëresha- Veprimet tuaja mund të shkojnë kundër të mendimeve racionale, por kjo nuk është domosdoshmërish një gjë e keqe. Mendimet dhe ndjenjat janë të prirura për t’u përplasur në mënyrë agresive sot, por kjo nuk do të thotë që ju duhet të jeni viktimë e prishjes që rezulton. Vini re pjesët e mëdha që mbijetojnë pas goditjes fillestare. Njihini këto si pikat tuaja të forta dhe punoni për t’i rindërtuar duke i lënë pas pjesët më të vogla.

Peshorja- Ju mund të keni planin e përsosur të gjitha të përcaktuara. Ju keni komunikuar me njerëzit e duhur, keni udhëtuar në vendet e duhura për të mbledhur të dhëna dhe keni të gjitha burimet tuaja në linjë. Megjithatë, për disa arsye, sa herë që filloni të zbatoni këtë plan, hasni vështirësi emocionale që duken shumë të vështira për t’u kapërcyer. Mos lejoni që kjo t’ju pengojë nga ëndrrat tuaja.

Akrepi- Ajo që mendoni se mund të ndodhë sot është e kundërta e asaj që do ndodhë në të vërtetë. Mund të ndodhë që të keni një pamje të fortë mendore se si duhet të vazhdojnë gjërat, por do të përfundoni duke ndërmarrë një veprim krejtësisht të ndryshëm. Mundohuni të angazhoni çdo pjesë të trupit, mendjes dhe shpirtit tuaj në mënyrë që të gjithë të jenë në të njëjtën faqe, pavarësisht se çfarë aktiviteti bëni në të vërtetë.

Shigjetari- Emocionet mund të turbullojnë mendimet tuaja, ndërsa gjërat fillojnë të nxehen. Në përpjekje për t’i mbajtur gjërat të lehta dhe energjike, mund t’ju shpëtojë thelbi i gjësë. Mos i hidhni një sy shumë shpejt të gjitha çështjeve. Përgjigja e gjëegjëzës është pikërisht aty përpara jush. Ndaluni për një minutë për të marrë frymë dhe do të gjeni zgjidhjet që kërkoni.

Bricjapi-Ngjarjet magjike mund të ndodhin sot në vendet më të pamundshme. Ndoshta po prisni të shihni dikë në një mjedis të caktuar. Edhe nëse nuk e shihni atë apo atë atje, do të përfundoni duke u takuar në një ngjarje të veçantë në një vend krejtësisht tjetër. Lëreni qëllimin tuaj të jetë fokusi juaj kryesor. Lërini detajet e udhëtimit të bien në vend sido që të duan.

Ujori-Nëse zbuloni se nuk po mendoni domosdoshmërish si pjesa tjetër e grupit, mos u frikësoni. Në fakt, kjo është ndoshta një gjë e mirë. Duke shkuar së bashku me turmën, mund të pritet që të veproni në një mënyrë të caktuar në disa situata. Shumë shpejt do të jetoni si një marionetë e lidhur me disa shkopinj dhe e manipuluar nga një dorë e panjohur. Mendo për veten.

Peshqit-Fjalët tuaja mund të bien ashpër në veshin e dikujt sot, ndaj jini të vetëdijshëm për ndikimin që mund të keni. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ju duhet ta vishni mesazhin tuaj me gënjeshtra për të shmangur temën e vërtetë të bisedës. Thjesht jini të vetëdijshëm për faktin se një reagim i fortë emocional është i prirur të rezultojë kur i hapeni të vërtetës dhe e tregoni ashtu siç është.