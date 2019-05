Horoskopi 31 Maj 2019

Dashi – Sot nuk do të mungojnë kënaqësitë për shumë çifte. Dikush do të kurorëzojë një ëndërr dashurie, ndërsa të tjerë do të marrin lajme për zgjerimin e familjes. Në aspektin profesional do t’i vihet re një përmirësim.

Demi– Nuk do të mungojë dashuria gjatë kësaj dite, por kini me xhelozinë. Sa i takon punës, mundohuni që të ruani kontrollin dhe të shmangni situatat tensionuese.

Binjakët–Në sferën familjare do të jenë të pranishme zënkat dhe problemet, por duhet të tregoheni të durueshëm. Në punë do të ndjeni dëshirën për të luftuar dhe të mos merrni parasysh ftohtësinë e kolegëve.

Gaforrja– Me ndikimin e planetit të Mërkurit në shenjën tuaj, mos u stepni që të ecni përpara. Do të arrini që të befasoni partnerin/en, duke qenë të parezistueshëm. Në punë do të jeni mjaft të favorizuar dhe nuk do të mungojnë mundësitë.

Luani– Është momenti i duhur për të nisur një lidhje e cila premton të jetë interesante. Në sferën profesionale do të keni shpenzime të shumta.

Virgjëresha– Jeni të stresuar, por duhet të mundoheni që të jeni më të qetë. Në punë do të keni shumë ngarkesë, të cilën me vendosmëri do e përballoni më së miri.

Peshorja– Sot nuk do të mungojnë mundësitë dhe takimet. Në jetën sentimentale do të ketë një përmirësim. Ndërsa në punë ka ardhur momenti që të merrni rezultatet e duhura.

Akrepi– Do të çoni përpara dhe do të konsolidoni projektet në çift. Në sferën profesionale do të keni disa vështirësi, prandaj këshillohet që të gjeni optimizmin për të ecur përpara.

Shigjetari– Situata në çift po kalon në një situatë që është e vështirë për t’u menaxhuar. Duhet të analizoni mirë çdo gjë. Në aspektin profesional, po kaloni një periudhë me zhvillime interesante.

Bricjapi– Nëse jeni shumë posesiv në një lidhje, ka ardhur momenti që të tregoni më shumë kujdes, sepse mund të rrezikoni raportin tuaj. Në aspektin profesional, pengesat do të jenë të shumta sot.

Ujori – Dita sot nuk do të nisë në mënyrën e duhur. Do të jeni me humor jo të mirë, por situata do të përmirësohet gjatë pasdites. Në punë pritet të keni rezultate të mira.

Peshqit – Nuk po kaloni një periudhë të mirë dhe po përballeni me situata të rënda. Në punë kujdes me ato që thoni, këshillohet që të jeni të duruar. /tvklan.al