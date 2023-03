Horoskopi 31 Mars 2023

08:18 31/03/2023

Dashi – Kushtojini vëmendje sferës profesionale, pasi nuk do të dini të menaxhoni presionin dhe nervozizmin. Sa i përket harmonisë familjare, do të dini si të përballoni çdo situatë.

Demi – Do të jetë një ditë e zhytur në mendime për ju dhe kërkoni të bëni një lëvizje. Duhet të kuptoni që ia vlen një ndryshim.

Binjakët – Do të jetë një e premte e çmuar në sajë të mbështetjes së Hënës dhe Venusit. Në sferën ekonomike duhet të bëni kujdes me shpenzimet.

Gaforrja – Do të jetë një ditë analize mbi vetveten dhe rivlerësimi të parimeve. Mund të pyesni veten dhe partnerin/en për vendimet e së shkuarës.

Luani – Drejt jush po hapen mundësi shumë të mira dhe interesante, të cilat as nuk i mendonit deri para disa muajsh. Do të keni mbështetjen e planetëve dhe çdo situatë do të jetë më relaksuese dhe e qetë.

Virgjëresha – Kohët e fundit jeni ndjerë të injoruar por nga sot çdo gjë do të fokusohet tek ju. Kjo mund të lidhet me shfaqjen e një problemi në punë, për të cilën do t’ju duhet të gjeni një zgjidhje.

Peshorja – Jeni shumë të lumtur në lidhjen tuaj. Sidoqoftë ka akoma shumë për të eksploruar. Mundohuni që të mos jeni agresivë me partnerin/en.

Akrepi – Prania juaj do të jetë e domosdoshme për t’i dhënë drejtim një situate. Do të keni fuqinë dhe gjallërinë e duhur në sajë të ndikimit të Marsit për të përballuar çdo të papritur.

Shigjetari – Financat po kalojnë një situatë jo shumë të mirë dhe për këtë arsye ka disa momente teknike që duhet t’i menaxhoni. Bëni mirë që gjërat t’i lini të ndodhin spontanisht.

Bricjapi – Në dashuri do të jeni mjaft të shqetësuar. Mund të humbisni durimin dhe të debatoni me personat që ju rrethojnë. Në punë qëndroni larg provokimeve.

Ujori – Shpesh, nëse nuk mund të udhëtoni realisht, ju pëlqen të përdorni fantazinë për të qenë mirë pa limit. Kështu do bëni dhe këtë të premte. Në punë do të hapen mundësi të reja.

Peshqit – Në dashuri është padyshim një ditë e mirë. Mund të korrni arritje të mëdha. Premtimet e bëra në këtë fazë mund të çojnë në përfitime të mëdha. /tvklan.al