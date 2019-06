Horoskopi 4 Qershor 2019

Dashi-Ndonëse normalisht jeni shpirti i festës sot do të kërkoni të qëndroni vetëm. Kjo mund të mos pritet mirë nga ata që presin gjithnjë nga ju, megjithatë duhet që të mblidhni veten dhe duhet ta bëni tani.

Demi-Vazhdoni përpara me atë çka po bëni dhe injoroni ata që ju thonë se duhet të bëni diçka tjetër. Sipas planeteve do të jetë totalisht humbje kohe që t’i shpjegoni motivet tuaja, ndaj thjesht vijoni para e pranoni pasojat.

Binjakët-Mund t’ju duhet të luftoni për të rënë në sy sot. Jeni njeri që i shijoni sfidat dhe kur i fitoni, shijoni gjithashtu edhe shpërblimin që merrni nga to, disa prej të cilave mund të jenë edhe financiare.

Gaforrja-Lini mënjanë çdo shqetësim që mund të keni pasur në mendje kohët e fundit dhe marshoni me vetëbesim drejt asaj që ju pret përpara. Çfarë keni bërë ose jo dje, nuk do të ketë efekt në atë që do të bëni sot apo nesër, ndaj mjaft u shqetësuat dhe jetoni jetën.

Luani-Nëse do të përpiqeni të krijoni miqësi me dikë shumë ndryshe nga personaliteti juaj, mund të surprizoheni nga zbulimi që mund të bëni. Polet e kundërta tërhiqen me njëri-tjetrin dhe në rastin konkret do të plotësojnë njëri-tjetrin.

Virgjëresha-Sigurisht që mund ta përmbushni vetëm një detyrë, por do ta bëni më shpejt dhe më mirë nëse pranoni ndihmë. Edhe nëse jeni njeriu më i duhur për detyrën në fjalë, ka gjithnjë vend për të përmirësuar, gjithmonë do të ketë.

Peshorja-Planetet sugjerojnë se kohët e fundit e keni lodhur veten më shumë sa duhet dhe keni nevojë për pushim. Merreni tani, jo më vonë. Dhe sigurohuni që të jetë vërtetë pushim dhe mos përfundoni duke bërë punën e dikujt tjetri. Shkëputuni tërësisht.

Akrepi-Filloni të mendoni për ndryshimet që dëshironi të bëni gjatë ditëve në vijim. Jeni njeri që i pëlqeni ndryshimet gjatë gjithë kohës, por teksa Mërkuri zhvendoset në favorin tuaj sot, do të kërkoni që t’i zgjeroni edhe më tej ambiciet.

Shigjetari-Kushdo që përpiqet të bëjë lojëra me ju, padyshim që do të pendohet. Nuk jeni në humor për t’u marrë me të tjerët dhe këtë do t’ua bëni të ditur. Për aq sa ju intereson ata mund të bëjnë dy gjëra: të ndihmojnë ose të zhduken nga rruga juaj e të mos ju pengojnë.

Bricjapi-Përpiquni që të mos i merrni seriozisht fjalët që do të dëgjoni nga miq e të afërm sot, pasi me gjasë do të jeni duke dëgjuar vetëm njërën anë të historisë. Gjithashtu mbani në mendje se ndoshta po i ekzagjerojnë disi gjërat, që mund të mos jenë aq keq sa duken.

Ujori-Jepini kohën e duhur vetes për të përfunduar çfarëdolloj gjëje për të cilën po punoni. Mund të mendoni se nuk keni kohë dhe ndaj duhet të nxitoheni, por nuk është kështu. Limitin e vendosni ju, askush tjetër.

Peshqit-Kënaquni asaj që bëni sot, ndonëse mund të jetë diçka me të cilën nuk donit të përziheshit. Lumturia është një gjendje mendore, ashtu sikurse suksesi dhe nëse mund ta bindni veten se gjërat do të shkojnë mirë, ashtu do të ndodhë vërtetë.//tvklan.al