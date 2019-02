Horoskopi 4 Shkurt 2019

Dashi- Do të keni njohje të reja, disa prej të cilave mund të bëhen pjesë e rëndësishme e së ardhmes. Në aspektin profesional, lajme të mira pritet të vijnë për një kontratë pune ose bashkëpunim.

Demi- Për ata që janë në një lidhje, do të duhet që t’i rezistoni vështirësive të një marrëdhënie në krizë. Në aspektin profesional, mund t’ju hapen horizonte të reja.

Binjakët- Do të jetë një ditë reflektimesh, por largohuni nga njerëzit që ju bëjnë të vuani për të shmangur vendimet e nxituara. Në punë do t’ju vijnë disa propozime joshëse. Vlerësoni mundësinë më të mirë.

Gaforrja- Mbrëmja me partnerin/en do të jetë e qetë. Mos lejoni që të përfshiheni nga ankthi. Në punë, përgatisni situatën për një takim biznesi apo për intervistë pune.

Luani- Nëse keni guxim që të shkoni përpara në dashuri, mund të rizbuloni marrëvedhjen me partnerin/en tuaj. Në punë do të rishikoni negociatat apo do të riformuloni një projekt që ta çoni përpara me sukses.

Virgjëresha- Sqaroni një keqkuptim që u krijua me partnerin/en disa kohë më parë, do t’ju shërbejë për të gjetur përsëri harmoninë. Mbrëmja do të jetë romantike. Në aspektin profesional jeni në një fazë ku duhet të merrni vendime dhe ta bëni me bindje të madhe.

Peshorja- Nëse keni frikë se lëndoni personin më të afërt me ju, atëherë keni nevojë për më shumë sinqeritet. Në aspektin profesional mos e humbisni energjinë me projekte jo konkrete, por përqëndrohuni tek ato që ju japin më shumë mundësi për rritje.

Akrepi- Sot është dita të sqaroheni me partnerin/en nëse keni pasur mosmarrëveshje dhe probleme. Në punë, mos u mbështesni shumë tek të tjerët por veproni vetëm.

Shigjetari- Disa zgjedhje që në pamje të parë ju duken të vështira, do t’ju japin një shtysë të re. Me partnerin/en keni mirëkuptim të shkëlqyer. Në aspektin profesional do të keni perspektiva të mira për të filluar një punë të re, të hapni një biznes tuajin apo të bëni bashkëpunime.

Bricjapi- Përfitoni nga ky moment për të qenë të sinqertë me partnerin tuaj. Në familje do të kaloni momente të këndshme. Në punë do të ketë një ndryshim të detyrave apo rolit tuaj.

Ujori- Sot mund të përjetoni disa goditje në lidhje me disa sekrete në marrëdhënien tuaj. Kurse në aspektin profesional, me pak fat mund të rrisni të ardhurat tuaja.

Peshqit- Nuk duhet të nënvlerësoni gjendjen sentimentale të momentin, edhe pse asgjë serioze nuk duket në horizont. Në punë, do të keni vështirësi për një problem të vogël. Kujdes me afatet. /tvklan.al