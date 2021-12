Horoskopi 5 Dhjetor 2021

05/12/2021

Dashi- Mos kini frikë për të shpresuar në realizimin e dëshirave, fuqia dhe bindja juaj janë më se të mjaftueshme. Keni zhvilluar një sens të fortë angazhimi. Tashmë keni për t’u përballur me disa detyrime. Do t’i kaloni me sukses këto sprova dhe do të shfaqni aftësitë tuaja dhe do të përballeni me disa sfida të jetës.

Demi- Bëni gjithçka që doni, por mos harroni të merrni parasysh reagimin e atyre që ju rrethojnë. Jeni ndjerë sikur iu kanë tërhequr në drejtime të ndryshme dhe nuk mund të vendosni çfarë drejtimi do të merrni. Duhet të bëni kujdes me gjykimet sepse ato emocionale, por edhe faktorët e jashtëm mund të ndikojnë negativisht.

Binjakët- Sot do të jetë një ditë shumë e bukur, e cila në fakt do të vazhdojë edhe në ditët e tjera. Do të keni besim në vetvete rreth hapjes së horizonteve të reja edhe pse familja juaj mund të mos e pëlqejë këtë fakt. Bëni atë që doni. Mos punoni fshehurazi, tregoni atë që po bëni. Financat do të vijnë duke u stabilizuar.

Gaforrja- Mërkuri mund t’ua bëjë stresuese ditën, ndaj ruani qetësinë në komunikim. Sot ka shumë mundësi të shfaqni padurimin me njerëzit. Është shumë e rëndësishme që të mos shikoni çështjet e vogla. Përndryshe do të shkatërroni paqen e mendjes. Bisedoni me një person që të përmirësoni humorin.

Luani- Do të keni ide të qarta, mendje të ndritur. Do të tërhiqeni nga e mbinatyrshmja. Do të kërkoni të ndiqni një çështje misterioze. Gjithashtu mund të vendosni të zbuloni të vërtetën që fshihet pas një misteri, personi ose situate. Në planin financiar problemet duket se po marrin zgjidhje të shpejtë.

Virgjëresha- Mos e hidhni poshtë mundësinë e fundit që ju jepet, qoftë për çështjet personale apo profesionale. Mund të pendoheni përgjithmonë. Sot do të jeni më emocionalë se herët e tjera, çka do t’ju bëjë më të paqëndrueshëm. Në punë do të përballoni presionet, por në fund të ditës do të jeni të lodhur. Bëj pak punë, por me cilësi.

Peshorja- Pak rëndësi ka nëse metoda juaj është e mërzitshme për të tjerët: për ju funksionon, ndaj mos u kushtëzoni nga askush. Sot mund të bëheni emocionalë mbi disa çështje që kërkojnë të jeni praktikë. Emocionet mund t’ju nxisin të kaloni disa linja. Informoni të tjerët përpara se të hidhni ndonjë hap.

Akrepi- Do të zbuloni diçka të re për sa i përket marrëdhënies suaj. Humori do të jetë edhe dramatik edhe i gjallë sot. Do të tërhiqeni nga gjithë gjërat e bukura. Kjo do të pasojë edhe me disa harxhime financiare. Do të jeni në humor të mirë përgjithësisht. Në planin financiar do të gjeni zgjidhje për problemet.

Shigjetari- Duhet të jeni më të vendosur në përballimin e problemeve tuaja sepse në të vërtetë ndjeni mosbesim dhe mungesë kuraje për t’i pranuar gjërat ashtu siç ato janë. Dukeni pak konfuzë sot. Këshillohet që të prisni dhe të mos ndërmerrni ndonjë negociatë të rëndësishme pune. Konfuzioni do të zhduket në fund të ditës.

Bricjapi- Vërini në përdorim aftësitë tuaja dhe përpiquni që të filloni një rrugëtim alternativ. Pavendosmëria ka krijuar kaos të panevojshëm dhe ka disa çështje që do t’ju dalin përpara. Do të duhet të përballeni me çështjet familjare e punë të vjetra e të papërfunduara. Buxheti do të jetë i kënaqshëm.

Ujori- Të reja të bukura për këdo që po kalon një dashuri të komplikuar. Shijoni komunikimin, madje bëni edhe ndonjë udhëtim me një mik të vjetër ose familjar. Duhet të riktheheni tek metodat e punës që në të shkuarën iu sillnin përfitim më të madh. Për financat kjo do jetë një periudhë delikate.

Peshqit- Besojini vetëm njeriut të zemrës dhe mundohuni të mbani larg kuriozët. Sot është dita perfekte për të rivlerësuar situatën aktuale dhe për të vendosur për projektet më të rëndësishme. Nëse më parë keni përtuar, sot do të gjeni një energji të paparë, e cila do t’ju ndihmojë të organizoni punët./tvklan.al