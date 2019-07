Horoskopi 5 Korrik 2019

Dashi – Nëse ju duhet të ndërtoni ura me njerëzit me të cilët keni pasur përplasje kohët e fundit, kjo është koha e duhur. Partnerët dhe të dashurit tuaj do ta kenë më të lehtë t’ju falin.

Demi – Duket se për momentin nuk hidhni hapa të gabuar dhe kjo është diçka e mrekullueshme. Edhe nëse bëni ndonjë gabim, duket se askush nuk do t’ia dijë. Bëni çfarë mendoni se është e drejtë he mos u shqetësoni për pasojat.

Binjakët – Dukeni më pak i merakosur për paratë dhe punën tani që Venusi ka lëvizur drejt shenjës suaj. Nuk lëvizni me frikë dhe situata juaj po përmirësohet.

Gaforrja – Venusi në shenjën tuaj do të përmirësojë popullaritetin tuaj duke ju dhënë mundësinë të trajtoni probleme që ju shqetësojnë prej kohësh. Nëse ndihmoni edhe të tjerët në këto momente do të merrni më shumë në afatin e gjatë.

Luani – Mund të dëshironi të bëni gjëra të mira edhe për të tjerët por së pari pozita juaj duhet të jetë e siguruar mirë. Hapi i parë për ta bërë botën një vend më të mirë është t’ia nisësh nga zemra, mendja dhe xhepi yt.

Virgjëresha – Dëgjoni me kujdes çfarë ju thonë kolegët dhe miqtë sot, dhe nëse ju duket me kuptim ajo që u thonë, atëherë veproni menjëherë. Me kohën mund të jeni shumë dyshues, por jo të gjithë po përpiqen të përfitojnë nga ju.

Peshorja – Puna dhe karriera juaj janë nën efektin e yjeve me ndikim të jashtëzakonshëm, kështu që duhet të jeni pozitivë. Asgjë nuk është më e rëndësishme se qëndrimi juaj.

Akrepi – Një punë, të cilën do të dëshironit ta shmangnit, do të rezultojë të jetë shumë e thjeshtë dhe në fund të ditës, do të kënaqeni teksa e bëni. Herën tjetër mos e bindni veten se punë të tilla nuk janë të mira.

Shigjetari – Me Venusin, planetin e harmonisë që lëviz drejt fushës së financave të shenjës suaj, është ide e mirë tu afrohesh njerëzve që mund të jenë në gjendje t’ju ndihmojnë në afatin e gjatë. Nëse ata munden, do t’ju ndihmojnë.

Bricjapi – Marrëdhëniet e të gjitha llojeve do të shkojnë mirë për ju në javët e ardhshme, veçojmë këtu ato të zemrës. Nuk do ju duhet të bëni përpjekje të mëdha për t’i impresionuar njerëzit.

Ujori – Aktiviteti kozmik në punë dhe në fushën e mirëqenies nënkupton se ju nuk duhet ta shtyni veten fort për të marrë përgjegjësi të reja në ditët e ardhshme. Relaksohuni.

Peshqit – Me Diellin dhe Venusin që lëvizin drejt fushës më dinamike të shenjës suaj, mund dhe duhet të bëni diçka jashtë së zakonshmes. Bëni diçka nga e cila të tjerët mund të inspirohen. Jini një katalizator që zgjat në kohë. /tvklan.al