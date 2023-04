Horoskopi 5 Prill 2023

Shpërndaje







09:09 05/04/2023

Dashi-Gjithmonë keni dëshirë të mendoni shumë për të ardhmen. Me shumë mundësi po vrisni mendjen se cila është mënyra më e mirë për të rritur të ardhurat financiare. Sa i përket dashurisë, koha për të vepruar. Kjo është gjëja më e mirë që mund të bëni. Duhet që ta prezantoni veten përpara personit të duhur dhe ky ka për të qenë një hap i madh.

Demi-Jeni më shumë në faza të lehta dhe flirtuese. Po mundoheni t’i bën përshtypje një personi dhe të kuptoni më shumë për të. Jeni duke folur fjalë të ëmbla, por së shpejti do të vijë magjia e vërtetë.

Binjakët-Vendosja e planeteve inkurajon që të keni komunikime pozitive. Mundohuni që të dilni me personin e zemrës. Megjithatë mos i shtyni për më tej gjërat.

Gaforrja-Më mirë ta merrni rrezikun dhe të shpreheni sot se sa të pretendoni sikur nuk ndjeni asgjë. Keni një tërheqje me një person, por në fakt të dy qëndroni të distancuar. Epo njëri duhet të hedhë hapin e parë, përndryshe asgjë nuk do të ndodhë.

Luani-Për beqarët është koha që të marrin hapin dhe t’ua tregojnë ndjenjat një personi që kanë qejf. Sot duhet të keni kurajon dhe të mos e vrisni mendjen për përgjigjen. Për të dashuruarit, jeni me fat për personin që keni në krah.

Virgjëresha-Pavarësisht, Jupiterit dhe Neptunit të dy përballë në shenjën e Peshqve, dita ju mirëpret të buzëqeshur dhe ju fton të filloni me optimizëm dhe gëzim. Po sepse sot ju udhëtoni të pajisur me dhuratën e mrekullueshme për të mos i marrë situatat shumë seriozisht e më mirë gjeni anën komike.

Peshorja-Sot do të mbivlerësoni veten për shkak se do të jeni në gjendje që të merrni një vendim me rëndësi duke përdorur intuitën dhe do të rezultojë një zgjedhje e suksesshme. Në punë do merrni një lajm të keq.

Akrepi-Përpiquni të përqendroheni të qetë sot dhe mos e humbni kohën tuaj për gjëra që mund t’ju kthejnë pas.

Shigjetari-Keni dëshirë për të ndryshuar disa gjëra në jetën tuaj, por kujdes mos shkatërroni gjithçka. Për të qenë të kënaqur, nuk ka nevojë gjithmonë për ndryshime të mëdha, mjaftojnë edhe lëvizjet e vogla.

Bricjapi-Sot do të jeni me këmbë në tokë dhe do të pendoheni për të gjitha ato që keni bërë një natë më parë. Është koha t’i kërkoni faje partnerit dhe të gjithë njerëzve që i keni bërë të ndihen keq.

Ujori-Pozicionimi i Diellit dhe Marsit do bëjë që dita juaj të jetë shumë pozitive. E keni ju në dorë që të vendosni si ta organizoni ditën tuaj. Marrëdhënia në çift do të jetë shumë argëtuese sot. Edhe për beqarët fati do ju buzëqeshë.

Peshqit-Sot mund të jetë një ditë relaksuese. Ju do të keni dëshirë që pjesën më të madhe të ditës ta shpenzoni duke planifikuar aktivitete zbavitëse për të ardhmen. Por, kërkesat nga miqtë, familja apo shefi juaj do t’iu bëjnë të përqendroheni këtu dhe jo në diçka tjetër. Megjithatë nuk do t’i braktisni ambiciet tuaja të këndshme./tvklan.al