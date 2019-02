Horoskopi 5 Shkurt 2019

Dashi – Sot do të përdorini logjikën dhe aspak ndjenjat në veprimet që do të ndiqni. Ka disa sfida me të cilat duhet të përballeni dhe ju jeni plot energji për tu bërë ballë. Disa tensione do të sheshohen dhe marrëdhënia juaj do ti kthehet normalitetit.

Demi – Kjo do të jetë një ditë e zakonshme dhe me energjitë e duhura për tu bërë ballë probleme të vogla në punë. Bëni kujdes me shpenzimet, pasi buxheti sa vjen dhe zvogëlohet. Me shëndetin bëni kujdes.

Binjakët – Një ditë plot emocione dhe angazhime të reja do të jetë kjo e sotmja. Pasuria juaj do të rritet dhe do të keni mundësi të plotësoni të gjitha dëshirat tuaja. Një takim në mbrëmje do të jetë shumë emocionous.

Gaforrja – Puna do të jetë priorioritet juaj këtë të martë. Një ditë mëse e zakonshme madje do ju duket deri diku e lodhshme dhe mezi do prisni orarin për të ikur. Dilni me miqtë dhe përpiquni të argëtoheni.

Luani – Disa premtime janë si pëshpëritja në erë, që nuk realizohen kurrë. Jeni duke pritur një projekt të rëndësishëm por do edhe pak kohë që të vijë momenti kur të gjithë ta marrin vesh. Përpiquni të jeni bujar me miqtë.

Virgjëresha – Mënyra sesi do të silleni me kolegët sot do të jetë shumë interesante, pasi të gjithë do ju përgëzojnë. Përkushtimi në puna do të vlerësohet nga eprorët tuaj. Kjo është mënyra më e mirë për tu treguar të tjerëve se ju mund t’ja dilni edhe pa mbështetjen e tyre.

Peshorja – Një ditë e rëndësishëm dhe plot vendime do të jetë kjo e sotmja. Edhe pse kishit kohë që prisnit një rritje në detyrë kjo është dita e duhur. Shijoni gjithçka ju ofrohet.

Akrepi – Sot do i kushtoni vëmendjen e duhur pamjes së jashtme. Do filloni ti kushtoni më shumë vëmendje mënyrës sesi visheni. Mos hezitoni të merreni me veten dhe të jeni në qendër të vëmendjes.

Shigjetari – Nëse jeni në telashe dhe keni probleme, zgjidhini ato me kujdes pa u ndjerë. Mos u shqetësoni pse keni probleme, por si ti zgjidhni ato. Dita do të bëhet e bukur, kur të merrni vesh lajme të mira nga një miku juaj.

Bricjapi – Aftësia juaj intelektuale jo vetëm që do të japë rezultate emocionuese për ju, por gjithashtu do të ndihmojë bashkëpunëtorët tuaj të ngushtë të cilët do përparojnë shumë në karrierën e tyre për shkak të këshillave tuaja të vlefshme.

Ujori – Falë elokuencës suaj në të folur ju do arrini të merrni situatën në dorë në ambientin e punës. Sot do të jeni në gjendje të prishni një marrëveshje dhe ti bëni njerëzit të ndjekin vizionin tuaj.

Peshqit –Do e keni shumë të vështirë të merrni vendime të rëndësishme dhe për këtë do ju duhet kohë e nevojshme. Por gjithçka do të ndodhë në kohën e duhur. Mos merrni vendime të nxituara dhe në lidhje me jetën tuaj personale./tvklan.al