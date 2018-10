Horoskopi 5 Tetor 2018

Dashi – Do të jeni shumë impulsiv dhe për këtë arsye shpesh ju cilësojnë si të paparashikueshëm. Megjithatë në këtë moment për të arritur një objektiv të caktuar profesional, do të keni nevojë për më shumë organizim dhe planifikim.

Demi – Do të keni mundësi që të merrni përsipër një detyrë të rëndësishme e cila do ju lejojë që të gjeni sigurinë në vete dhe kapacitetet tuaja. Edhe në dashuri parashikohen zhvillime interesante.

Binjakët – Një takim i papritur do të lëkundë disa nga bindjet tuaja më të thella. Kjo e premte favorizon investimet e reja, sidomos nga pikëpamja profesionale.

Gaforrja – Kjo ditë do të jetë mjaft monotone, por gjithsesi do ju lejojë që të arrini me më shumë qetësi objektivat e kërkuara.

Luani – Parashikimet e kësaj dite do ju shohin euforik, ndoshta për shkak të një lajmi të mirë i cili do të mundësojë një zhvillim të rëndësishëm sa i takon jetës tuaj sentimentale dhe profesionale.

Virgjëresha – Mundohuni të mos bëni komente tendencioze ndaj kolegëve tuaj, sidomos nëse jeni të përfshirë në një bashkëpunim të komplikuar. Mundësitë e mira në vendin e punës nuk do të mungojnë, ku do të merrni konfirmime të cilat i prisnit prej kohësh.

Peshorja – Kjo e premte do ju gjejë konfuzë dhe të tensionuar. Po çoni përpara një ndryshim të rëndësishëm për karrierën tuaj dhe do ju duhet të bëni disa ndryshime sa i takon rutinës.

Akrepi – Këshillohet që të jeni më të kujdesshëm, sidomos në vendin e punës, ku po përballeni me disa polemika të vogla. Do të dini si të përballoni një situatë. Sfera e ndjenjave do jetë mjaft e favorizuar.

Shigjetari – Në këtë moment është mirë që të mos merrni përsipër shumë rreziqe. Mundohuni që t’i përqwndroni energjitë tuaja në strategji alternative me synim arritjen e një objektivi tuaj.

Bricjapi – Duhet të jeni më të komunikueshëm dhe të mbani më shumë parasysh këshillat e kolegëve tuaj, pasi mund të merrni informacione të vlefshme të cilat do ju sjellin një sërë avantazhesh në punë.

Ujori – Mos e teproni me kërkesat, pasi në këtë moment duhet të mbani parasysh prioritetet tuaja, sidomos ato që kanë të bëjnë me anën sentimentale. Kjo e premte do të jetë mjaft e favorshme për të përforcuar një raport.

Peshqit – Kjo fundjavë do ju gjejë mjaft të komunikueshëm dhe do të bëni takime të reja, të cilat do ju njohin me persona që do të stimulojnë anën tuaj krijuese. Në dashuri nuk duhet të jeni kokëfortë. /tvklan.al