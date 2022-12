Horoskopi 6 Dhjetor 2022

08:17 06/12/2022

Dashi

Ju sigurisht që jeni në një humor të çuditshëm sot. Vërtetë, ditët e fundit gjërat kanë ecur mirë, por kini kujdes që të mos gënjeni. Sot duhet të jeni të kujdesshëm me sjelljen ndaj të dashurit tuaj. Qëndrimi i partnerit mund t’ju shqetësojë, por ju jeni ai që jeni larguar nga realiteti. Qëndroni larg nga çdo pikë shkaktuese që mund të shpërthejë në një debat.

Demi

Do të jetë sikur të jeni në një botë të re dhe shpresëdhënëse sot. Njerëzit që takoni do të jenë të përzemërt dhe të kujdesshëm dhe e ardhmja do të duket si një vend i ndritshëm dhe tërheqës për të jetuar. Me fjalë të tjera, është si një ëndërr përrallore dhe ora me zile do t’ju zgjojë së shpejti. Vërtetë, ndjenja e lavdishme nuk do të zgjasë shumë, ndaj përfitoni nga dita. Realiteti ndonjëherë është i ëmbël.

Binjakët

Për shkak se ju keni tendencën të mendoni për gjithçka, një ditë si kjo nuk mund të jetë gjë tjetër veçse e dobishme. Ka qenë e vështirë për ju të gjeni kënaqësi në sferën e botës së njohur kohët e fundit, por sot ju ofron një udhëtim në një perceptim tjetër, të paprekshëm dhe joreal. Mund t’ju duket kënaqësi, veçanërisht nëse provoni ndonjë aktivitet artistik, ezoterik ose fetar.

Gaforrja

Ka ditë kur ndihesh super mirë pa mundur t’ia atribuosh ndjenjën ndonjë ngjarjeje reale. Sigurisht, mendja juaj racionale do të kërkojë një arsye për lumturinë tuaj. Por nëse numëroni rastet kur bëni gjëra kundër vullnetit tuaj, bëhet e qartë se logjika dhe arsyeja nuk zbatohen gjithmonë në këtë botë. As mos u mundo ta kuptosh. Thjesht shijoje!

Luani

Dita do të jetë e shkëlqyer. Ditët e fundit ju keni qenë në kërkim të kuptimit të jetës. Ka pasur ndryshime në profesionin tuaj kryesor, marrëdhënie të reja dhe ambicie. Sot mund ta lësh të gjithë atë kërkim shpirtëror. Ka të ngjarë të krijoni një përzierje të madhe të gjithë përvojës dhe të jeni mirënjohës për jetën emocionuese që bëni tani!

Virgjëresha

Me siguri do të jeni plotësisht në harmoni me ditën e sotme. Sigurisht, është joshëse të ikësh nga realiteti dhe vështirësitë e momentit. Por në raste të tjera, kur je kaq i dhembshur dhe e ke të lehtë të dëgjosh, si sot, jeta është vërtet shpërblyese. Njerëzit e shohin shoqërinë tuaj qetësuese dhe të këndshme, dhe ata ka të ngjarë t’ju falënderojnë. A nuk janë të mrekullueshme ditët si kjo?

Peshorja

Mos u mundoni të kontrolloni atë që ndodh sot, sepse nuk do të jeni në gjendje të kuptoni se çfarë po ndodh. Si mund të ishte ndryshe kur rrymat kolektive po ndërhyjnë në jetën tuaj? Ju mund të bëni një kërkim shpirtëror sepse mund të ndjeni se jeni vetëm një kokërr rërë në një univers të gjerë. Mos shpenzoni shumë kohë duke ndenjur kot. Shikoni përreth jush për disa nga përgjigjet.

Akrepi

Kjo lloj dite e çuditshme nuk vjen shpesh. Do të duket sikur nuk e dini më se çfarë dëshironi. Njerëzit nuk do t’ju kuptojnë, dhe ju do të mendoni se të shpjegosh veten është e kotë. Gjëja më e mirë për të bërë mund të jetë të shkëputeni nga aktivitetet tuaja të zakonshme dhe të shkoni për një shëtitje. Ju nuk keni asgjë për të humbur.

Shigjetari

A përfaqësojnë vendet e tjera një mundësi për ju? Kjo është një pyetje që së shpejti do t’ju duhet t’i përgjigjeni. Kjo mund të jetë e vërtetë, por mund të jetë edhe një iluzion që ju jep një shpjegim të thjeshtuar për pakënaqësinë që ndjeni tani në jetën tuaj profesionale. Mendoni për këtë sepse disa vendime të rëndësishme që do të merrni varen prej saj.

Bricjapi

Ju do të mendoni se kjo është një periudhë e çuditshme, por nuk është. Vetëm se sot nuk do të jetë si të tjerët. Shikoni përreth dhe do të shihni se njerëzit janë ose të dëshpëruar ose përpiqen të mbajnë një fasadë të mirë. Është sikur shumë njerëz – në veçanti ju – po përballen me ëndrrat e tyre pa qenë në gjendje të veprojnë sipas tyre. Kjo nuk është një situatë e lehtë.

Ujori

Sot ju mund të keni mundësinë të bëni një udhëtim nëpër botë për të vizituar pallate përrallore dhe për të përjetuar një dashuri të përjetshme dhe e merrni këtë plotësisht falas! Ky mund të quhet një test i ndjeshmërisë ndaj universit.

Peshqit

Ju do të notoni sot… Nuk do të flisni, do të jeni të përgjumur dhe humori juaj nuk do të jetë më i miri. OK, perfekt! Kthehuni në romanin tuaj dhe shijoni momentin sepse kjo është ajo që dëshironi. Mos u shqetëso, kjo periudhë do të kalojë. Dhe e dini çfarë? Ju nuk jeni vetëm këtu. Të gjithëve u ndodh herë pas here. /tvklan.al