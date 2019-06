Horoskopi 6 Qershor 2019

Dashi – Çfarëdo që të bëni sot, sigurohuni ta shijoni në maksimum. Ju jeni Dash dhe i pëlqeni sfidat. Sot do të sfidoheni, por do ia dilni mbanë.

Demi – Mënyra më e mirë për t’u marrë me njerëzit që e marrin shumë seriozisht veten është të zbaviteni me ta. Ka pak shanse që të bëni shokë të mirë nga ata, por me pak fat mund t’i bëni të kuptojnë se të qenit pompoz rrallë herë është ide e mirë.

Binjakët – Kudo që të shkoni dhe çfarëdo që të bëni shanset janë që të arrini gjëra të vlefshme. Sot do të tërhiqni njerëz që do ju ndihmojnë të fitoni respektin e të tjerëve.

Gaforrja – Nëse mendoni pozitivisht do tërhiqni fat – është kaq e thjeshtë. Aktiviteti kozmik në shenjën tuaj sugjeron që sa më shumë të besoni tek vetja juaj, aq më shumë të mira do të merrni nga universi.

Luani – Mos arrini shpejt në konkluzione në 24 orët e ardhshme pasi mund të rezultojnë të dhimbshme, të paktën për ju. Mund t’i keni fiksuar idetë se çfarë mund të motivojë njerëz të veçantë, por nuk mund të jeni të sigurt.

Virgjëresha – Jo të gjithë ndajnë shqetësimet tuaja lidhur me ato se çfarë po ndodh në botë. Sa më shumë të përpiqeni t’i bindni, aq më shumë do të largohen nga ju. Nëse besoni se keni një mision, vazhdojeni, por mos prisni që të gjithë të ndajnë të njëjtët mendime me ju.

Peshorja – Peshorja është një shenjë ambicioze nga natyra, por ambicia e vetme nuk do ju dërgojë askund. Nëse asaj mund t’i shtoni imagjinatë dhe guxim në ditët në vijim, atëherë rezultat do të jenë magjike.

Akrepi – Disa Akrepë preferojnë të qëndrojnë nën shoqërinë e vetes dhe nuk janë sociale. Por të gjithë duhet të jenë të hapur ndaj ideve të të tjerëve dhe kjo do të thotë se ndërveprimi me të tjerët është domosdoshmëri.

Shigjetari – Më e rëndësishmja për momentin është se ju jeni në lëvizje dhe nuk ka asgjë t’ju ndalojë. Ndikimi i Jupiterit në shenjën tuaj i bën të mundura përpjekjet, të cilat për shumicën e njerëzve nuk janë të mundura.

Bricjapi – Keni tendencën të mos keni besim tek të tjerët, por duhet të ndryshoni, veçanërisht kur keni të bëni me njerëz që kanë të njëjtën pikëpamje mbi jetën. Vetëm nuk mund të bëni shumë, bashkë mund të ndryshoni botën.

Ujori – Personaliteti juaj mund të jetë i palëkundshëm në shumë mënyra, por kjo nuk do të thotë se nuk jeni në gjendje të përshtateni. Do të keni nevojë të provoni mënyra të reja për t’i bërë gjërat ditët në vijim. Mësoni nga e kaluara, por mos u burgosni në të shkuarën.

Peshqit – Injorojini të gjithë ata që thonë se duhet ta merrni jetën më seriozisht, përkundrazi, sa më shumë të qeshni dhe të gëzoni çfarë keni përreth, aq më tepër do të arrini. Gjithmonë duhet të keni diçka të cilën mezi po e prisni. /tvklan.al