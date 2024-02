Horoskopi 6 Shkurt 2024

08:31 06/02/2024

Dashi-Sot mund të shpenzoni shumë energji në punët dhe detyrat e zakonshme, pasi nuk do të dëshironi që ato t’ju varen mbi kokë dhe të ndërhyjnë në planet tuaja të mbrëmjes. Si rezultat, mund të ndiheni shumë të stresuar. Mundohuni ta kontrolloni atë dhe të shmangni acarimin tuaj me të tjerët. Mos harroni, do t’ju duhet të përballeni përsëri me këta njerëz.

Demi-Për shkak të ndikimit të Hënës dhe Venusit, sot pritet të jetë një ditë mjaft pozitive. Ju pret një periudhë mjaft e favorshme, në sajë të ndikimit të mirë të yjeve, sidomos sa i takon sferës profesionale. Sa i takon dashurisë, do të ketë një rikuperim të ndjeshëm.

Binjakët-Një ditë e mbushur me aktivitete dhe plane për të ardhmen do të jetë kjo e sotmja. Do të merrni lajme të mira në punë dhe gjithçka do të shkojë mirë. Mos lejoni askënd të ndërpresë vrullin tuaj. Një diskutim mbi një çështje të vjetër do të hapë “plagën”.

Gaforrja-Jeta sentimentale do të jetë e mirë dhe çdo gjë do t’ju duket më e lehtë. Në aspektin financiar, situata nuk do të jetë e keqe, por duhet të ardhurat duhet t’i menaxhoni më mirë.

Luani-Kjo nuk është dita më e mirë për t’u ballafaquar me dikë të cilin keni pasur “fërkime”. Do të përballeni me njerëz që do të duan të ndryshojnë të ardhmen tuaj, por ju e keni të pamundur të pranoni këshilla dhe të tjerët të marrin fatin tuaj në dorë.

Virgjëresha-Statusi juaj social dhe profesional është në rritje dhe do ta keni të lehtë të penetroni në rrethe që kanë qenë të mbyllura për ju në të kaluarën. Por, ju duhet të kujtoni se statusi nuk është gjëja më e rëndësishme. Njerëzit gjithmonë vijnë para pushtetit.

Peshorja-Kthejeni vëmendjen tek një njeri i dashur, i cili po vuan në heshtje. Duke u kujdesur për nevojat e tyre do të krijoni lidhje më të fortë. Në punë do vazhdoni të korrni sukses.

Akrepi-Lagja juaj ka të ngjarë të jetë e mbushur me aktivitet sot. Fqinjët e rinj mund të hyjnë, mund të bëjnë përmirësime dhe bizneset e reja mund të hapin dyert e tyre. Prisni shumë vizitorë dhe telefonata. Në një moment mund të vendosni të ecni në rrugë dhe të shikoni se çfarë po ndodh. Kini parasysh ajo që dëgjoni nga të tjerët mund të mos jetë e saktë.

Shigjetari-Një ditë që nuk do të gjejë ritmin e duhur. Madje do të përjetoni tension dhe nervozizëm, ndoshta për shkak të përgjigjeve që prisni, por që po vonojnë të vijnë. Marrëdhëniet ndërpersonale priten mjaft të komplikuara. Do të ndjeni nevojën për të pushuar më shumë.

Bricjapi-Pritja për lajme të mira mund të ketë qenë e gjatë, por sot ajo do e gjejë rrugën e saj. E gjithë vëmendja juaj do e të jetë e përqendruar në punë dhe të gjithë do ju admirojnë. Mund të merrni një ofertë për një punë të re.

Ujori-Ata që janë në një lidhje do të kalojnë një ditë të qetë. Do të harroni debatet me partnerin/en dhe do të shikoni drejt së ardhmes. Në planin financiar duhet të bëni më shumë kujdes.

Peshqit-Më në fund do i kuptoni vlerat tuaj, pasi mungesa e vetëbesimit ju ka bërë që të keni shumë pikëpyetje. Shpenzimet tuaj do të rriten sot, pasi do blini gjëra të paparashikuara. E kush tha se të shpenzoni nuk është ide e mirë? Por duhet të merrni parasysh pasojat!/tvklan.al