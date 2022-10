Horoskopi 6 Tetor 2022

09:08 06/10/2022

Dashi- Bëjini të dashurit tuaj një darkë romantike sonte. Shoqërojeni atë në një shëtitje imagjinare me tapet magjik në vende fantastike që inkurajojnë një humor lozonjare dhe qëndrim të shkujdesur. Konsideroni të pini një shishe verë në një shesh lojrash më pas, nëse është e mundur. Dekoroni shtëpinë tuaj me qirinj dhe digjni pak temjan. Krijoni një gjendje që do të qetësojë nervat dhe do të qetësojë shpirtin. Ndjenja juaj e romancës është në shënjestër.

Demi- Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet romantike mund të zbuloni se po luani më shumë një lojë fshehjeje sesa një përpjekje të kombinuar drejt miqësisë, besimit dhe ndershmërisë. Mase qëllimisht po përpiqeni të fshiheni për të testuar qëndrueshmërinë e kundërshtarit tuaj. Ju mund të dëshironi të merrni një qasje të re tani, një që përfshin një përpjekje drejt lidhjes në vend që të distancoheni.

Binjakët- Jeni të prirur të jeni disi të paqëndrueshëm kur bëhet fjalë për dashurinë dhe romancën tani, Binjakët. Çelësi për ju tani është liria. Problemi me këtë mentalitet është se mund të keqinterpretohet. Partneri juaj mund të mendojë se thjesht nuk jeni më i interesuar për të. Kujtojini partnerit tuaj se është mirë të dashuroni dikë, ndërkohë që keni nevojë për kohë dhe hapësirë ​​për t’i bërë gjërat vetë.

Gaforrja- Mund të jeni konfuz kur bëhet fjalë për çështjet e zemrës. Ndoshta ndiheni të mashtruar kur objekti i dëshirës suaj nuk ju kushton vëmendjen e plotë në çdo kohë. Siguria themelore e qenies suaj është përgjegjësia juaj, jo e dikujt tjetër. Gjeni një mënyrë për të përfshirë ëndrrat tuaja në ëndrrat e të tjerëve në vend që të punoni gjithmonë drejt qëllimeve në anët e kundërta të spektrit.

Luani- Imagjinata juaj përrallore se si duhet të rrjedhë jeta juaj romantike po ju lidh me shumë mundësi të ndryshme. Pavarësisht nëse e kuptoni apo jo, situata optimale që kërkoni është në dorën tuaj. Sigurohuni që nuk po përpiqeni të manipuloni një person të caktuar që të bëhet personi që dëshironi që ai ose ajo të jetë. Nëse nuk jeni të lumtur në marrëdhënien tuaj, ndoshta duhet të gjeni dikë të ri.

Virgjëresha- Ëndrrat tuaja funksionojnë mjaft bukur në kokën tuaj, por problemi tani është se si t’i ktheni ato në një lloj skenari të jetës reale. Kini kujdes nga një qasje tepër intelektuale. Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet, gjërat zakonisht nuk ndodhin logjikisht apo racionalisht. Do t’ju duhet t’i lini shumë rastësisë, ndaj mësoni të merreni me gjërat ashtu siç vijnë.

Peshorja- Dashuria dhe marrëdhëniet personale ka të ngjarë të marrin një ton shumë më ëndërrimtar dhe më romantik tani, Peshorja. Sytë tuaj janë të prirur të shkëlqejnë ndërsa flisni apo edhe mendoni për personin që ju intereson më shumë. Shkëlqimi i pagabueshëm që ju rrethon ka të ngjarë të tërheqë të tjerët në anën tuaj edhe nëse nuk jeni në treg për një marrëdhënie romantike tani.

Akrepi– Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet me të tjerët, tregohuni të kujdesshëm për të këmbëngulur që gjithçka të bëhet vetëm sipas mënyrës tuaj. Mund të ndodhë që ju keni pritshmëri kaq të larta nga partneri juaj, saqë ai ose ajo kurrë nuk do të jetë në gjendje të përmbushë standardet tuaja. Në thelb, ju po krijoni skenën për dështim duke kërkuar që personi për ju të jetë i një modeli dhe modeli të caktuar.

Shigjetari- Fantazitë tuaja mund të realizohen tani, veçanërisht kur bëhet fjalë për marrëdhëniet. Ky mund të jetë momenti për të cilin keni ëndërruar gjithmonë, ndaj bëhuni gati. Personi tërheqës, romantik në qoshe ju ka mbajtur në sy gjatë gjithë natës. Gjaku juaj po pompon më shpejt se kurrë. Kujtojini vetes se të gjitha ëndrrat mund të realizohen në një ditë siç është sot.

Bricjapi- Nëse zakonisht ju pëlqen që të gjitha marrëdhëniet tuaja romantike të jenë jashtëzakonisht edukative dhe ngushëlluese, mund të zbuloni se kjo nuk është gjithmonë e mundur. Ka një shkëputje mes jush dhe një partneri të ngushtë tani që mund të jetë e vështirë të korrigjohet. Koha është me të vërtetë e vetmja gjë që ka të ngjarë të zgjidhë këtë lloj problemi. Mos harroni se të gjitha marrëdhëniet tuaja nuk mund të shkojnë gjithmonë saktësisht sipas planit.

Ujori- Një projekt krijues për të cilin keni punuar mund të arrijë një kulm tani. Diskutoni përparimin tuaj me të tjerët dhe ndjehuni të lirë të bëni një kritikë joformale në mënyrë që të merrni reagime të sinqerta për punën tuaj. Një vepër arti duhet të nxisë një lloj reagimi brenda një personi tjetër. Merrni parasysh mënyrat në të cilat mund të sfidoni njerëzit rreth jush me talentin tuaj.

Peshqit- Duhet të jeni të vetëdijshëm se dashuria ka të ngjarë të mbajë një lloj maskimi sot. Ka diçka fantastike në mënyrën se si do të shfaqet kjo romancë e re, ndaj bëhuni gati. Mos mendoni se dashuria gjithmonë duhet të planifikohet dhe llogaritet. Ekziston një ndjenjë e fortë spontaniteti që lidhet me interesin e shijshëm të dashurisë së ditës. Mos i hidhni poshtë ata që nuk duken praktik ose të niveluar mjaftueshëm për ju./tvklan.al