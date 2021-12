Horoskopi 7 Dhjetor 2021

Shpërndaje







08:17 07/12/2021

Dashi-Largohuni nga ata persona që ju gjykojnë vazhdimisht. Duhet t’u bëni një vështrim pragmatik situatave, sidomos kushteve financiare. Mund t’ju duket e këndshme mburrja, por do të shkaktojë presion të panevojshëm mbi kursimet. Kuptoni edhe këndvështrimet e anëtarëve të tjerë në familje sa u përket financave.

Demi-Sot Mërkuri do t’jua vështirësojë pak ditën. Për të kaluar pengesat do të duhet të përdorni të gjithë diplomacinë tuaj. Nga ana tjetër duhet të jeni edhe më praktikë. Do të shfaqni humor të mirë në punë dhe kjo do të ndikojë edhe tek kolegët. Kontrolloji email-et. Pritet një mesazh i rëndësishëm për ju.

Binjakët-Ngjarjet kanë rrjedhur në atë mënyrë saqë ju keni humbur disi vetëbesimin. Do të jetë e vështirë të mbyllni detyrat në mënyrë të lumtur dhe të jeni të kënaqur. Kujtoni që kjo është fazë e përkohshme dhe së shpejti do të keni sërish vetëbesim. Financat do t’i keni gjatë gjithë kohës nën kujdes.

Gaforrja-Një diskutim i mundshëm me personin e zemrës ndrësa në punë duhet të jeni më të rregullt dhe më sistematikë. Çfarëdolloj projekti që do të nisni sot do të ketë sukses pavarësisht pengesave rrugës. Do të jeni në gjendje të rivendosni lidhjet me të tjerët. Tregoni barazi dhe më pas të gjithë do t’ju dashurojnë.

Luani-Mundohuni që të jeni më të kujdesshëm dhe jo të pavendosur. Sot do të dilni vullnetarë për të mbajtur një ambient harmonik si në shtëpi ashtu edhe në punë. Do të jetë një eksperiencë e shkëlqyeshme dhe do të shtojë motivimin për të punuar për paqen. Mos i tregoni askujt asnjë informacion privat.

Virgjëresha-Monotonia nuk është në favorin juaj. Është diçka që ju mërzit. Sot duhet të jeni më energjikë dhe pozitivë. Ndryshoni rutinën. Ditë e shkëlqyer për të dashuruarit. Do të shqetësoheni për shkak të një personi të tretë, por nga pasditja gjithçka do t’i kthehet normalitetit. Buxhetin duhet ta keni në vëmendje.

Peshorja-Mos u izoloni, por dëgjoni pa frikë persona të ndryshëm. Do të ndiheni disi konfuzë për situatat se si po ndodhin dhe informacionet kontradiktore që po vijnë. Zëri juaj i brendshëm është udhërrëfyesi juaj më i mirë për momentin. Besojuni instinkteve dhe do të mësoni më shumë për veten se çfarë drejtimi doni të merrni në jetë.

Akrepi-Hëna do të fillojë të japë ndikime pozitive. Kjo do të jetë një ditë veçanërisht e rrezikshme për historitë e dashurisë. Mund të diskutoni çështje të rëndësishme me të afërmit. Mundohuni të jeni të sjellshëm në biseda. Nëse nuk ia dilni me ndonjë situatë, më mirë lëreni.

Shigjetari-Sot do të jetë thjesht një ditë e zakonshme. Doni shumë të takoni njerëz të cilët janë të vërtetë dhe të sinqertë. Por realiteti ju përplas vetëm me njerëz që janë me dy fytyra. Kështu që mësohuni të shihni përtej maskave. Koha do të kërkojë që të vendosni për gjërat shpejt.

Bricjapi-Tregohuni të ekuilibruar dhe të sinqertë me veten tuaj sepse është lëvizja e vetme që mund t’ju ndihmojë të shpëtoni nga çdo situatë. Mos hezitoni të merrni atë që preferoni dhe mos sakrifikoni dëshirat tuaja për hir të personave të tjerë. Do të jeni konfuzë për të vendosur nga ta nisni punën, por vini prioritet ndaj gjërave që doni të bëni.

Ujori-Mundohuni që të jeni super tolerantë për diskutimet që do të ndodhin. Kjo është koha e duhur për të kaluar pak çaste me miqtë. Shkoni në ndonjë festë. Aty mund të gjeni ndonjë person që do t’i shijojë gjërat si ju. Buxheti ka për të qenë i paqëndrueshëm.

Peshqit-Mundohuni që të tregoheni sa më të dashur me njeriun tuaj të zemrës. Kjo ditë është shumë e rëndësishme. Diçka e re do të ndodhë dhe këndvështrimet tuaja mund të ndikohen nga një person i huaj. Ajo që do të mësoni dhe kuptoni për veten është se keni rolin kyç për të vendosur fatin e së ardhmes./tvklan.al