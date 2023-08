Horoskopi 7 Gusht 2023

Shpërndaje







08:27 07/08/2023

Dashi-Kjo është një periudhë ulje-ngritjesh dhe në dashuri ka pasur momente shqetësimi. Ngadalë gjërat fillojnë të përmirësohen, por ju duhet të mësoni të flisni qartë dhe të thoni atë që mendoni. Në punë gjithçka po shkon mirë, vazhdoni kështu.

Demi-Ki kujdes me sjelljen sot. Shkrirja me grupin është thelbësore pasi të ndihmon me energjinë, sa më shumë aq më mirë. Më e rëndësishmja, mbaj përgjegjësi për veprimet e tua.

Binjakët-Do të jetë një ditë intensive. Do të jetë si ndjenja e një stuhie që bëhet gati të shpërthejë. Duhet që të largoni tensionet që keni në marrëdhënien në çift. Në këtë mënyrë do të ketë më shumë lumturi mes të dyve.

Gaforrja-Ata që janë ndarë, mund të falin dhe të mendojnë për vazhdimin e dashurisë, si të mos ishin shkëputur kurrë. Kush ka një biznes apo aktivitet të vetin, duhet të diskutojë me bashkëpunëtorët për të ardhmen e punës.

Luani-Sot do të merreni me projekte të vogla. Nga realizimi i tyre vijnë përfitime, të cilat do të nxisin ato të mëdhatë. Jepini rëndësi detajeve. Planet tuaja për tu larguar jashtë vendit për të pushuar, pak nga pak po marrin jetë, pasi ju i keni kaluar të gjitha pengesat me të cilat jeni përballur.

Virgjëresha-Ditë e bukur dhe e mbushur me lumturi sot. Do ndiheni si në ëndërr pranë atij që dashuroni. Shprehjani edhe ju sa të mundni ndjenjat. Për financat do jetë ditë e paqëndrueshme. Kujdes me çfarëdo lloj shpenzimi që do bëni nëse nuk doni të keni probleme.

Peshorja-Ju mund të keni kaluar shumë ditë në hije dhe të keni humbur sharmin që ju karakterizon. Është koha të kaloni situatën dëshpëruese dhe depresionin ku jeni futur, nëse doni që gjithçka të kthehet si më parë.

Akrepi-Investimet e reja mund të ndikojnë për mirë. Studentët do të marrin rezultate pozitive lidhur me edukimin. Problemet në vendin e punës do të zgjidhen.

Shigjetari-Dëshironi që të hyni në një marrëdhënie romantike. Nuk ka kthim pas. Një lidhje e re do të shfaqet dhe nuk keni nga të fshiheni. Të martuarit do të marrin një surprizë të veçantë sot.

Bricjapi-Këshillohet që të pranoni çdo zhvillim pozitiv, pasi mundësitë janë të shumta, sa i takon sferës profesionale. Projektet e reja do të marrin jetë vrullshëm, duke rezultuar të suksesshëm.

Ujori-Bëjini realitet të gjitha idetë pozitive që ju vijnë në mendje. Nëse nuk provoni nuk do ta dini nëse ato ide janë të suksesshme ose jo. Një mik do ju përkrahë në çdo hapa që do hidhni.

Peshqit-Klima në jetën ne çift do jete sa shpërthyese po aq edhe e ngrohtë sot. Here do dashuroni ne mënyrë pasionante e herë do debatoni fort për gjera të kota. Kujdes mos e teproni. Në planin financiar nuk duhet të nxitoheni për asgjë sepse do keni probleme me vone./tvklan.al