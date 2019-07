Horoskopi 7 Korrik 2019

Dashi – Në dashuri do të jetë një ditë pa probleme dhe prioritet do të ketë familja.Me financiat bëni kujdes dhe mos shpenzoni më shumë sesa duhet.

Demi – Për çiftet, disa gabime të vogla që do bëni sot, do ju kthehen në mësim. Financat nuk do përmirësohen, përkundrazi nëse shpenzoni shumë ato mund të përkeqësohen.

Binjakët- Sot çiftet do të kenë disa debate për një teme delikate. Sqarojeni çdo gjë njëherë e mirë. Do keni probleme me financat por ato nuk do jenë dhe shume shqetësuese.

Gaforrja – Sot do jetë një ditë shumë e qetë dhe e bukur për çiftet. Në mbrëmje priten surpriza. Me financat do keni fat, por nuk duhet të rrezikoni shumë.

Luani – Merrni kohën e duhur për t’u relaksuar si fizikisht ashtu edhe psikologjiksht. Përfshihuni nëpër aktivitete të ndryshme. Kjo e dielë nuk është e përshtatshme për të udhëtuar.

Virgjëresha – Lumturia në çift do ju bëjë që të jeni të qeshur gjatë gjithë ditës së sotme. Financat nuk do të jenë shumë të mira, por as nuk duhet të ankoheni.

Peshorja – Edhe pse mund të keni disa mosmarrëveshje të vogla në çift, këto janë normale dhe duhet thjesht durim. Në planin profesional nuk do ketë asgjë të veçantë. Nuk do të keni shumë dëshirë të punoni.

Akrepi – Situata në lidhjen tuaj nuk do të jetë e mirë. Do keni mosmarrëveshje dhe do debatoni për diçka. Situata financiare do të rregullohet dhe gjërat do të shkojnë ashti si ju e keni pritur.

Shigjetari – Mos prisni fundin e ditës për t’u takuar me të dashurin e zemrës tuaj. Ju pret një ditë shumë e bukur dhe plot ndjenjë. Në aspektin financiar nuk duhet të shqetësoheni, situata do të përmirësohet.

Bricjapi – Çiftet mund të kenë një ditë plot me surpriza. Do të kaloni një ditë shumë të mirë. Në punë do keni disa probleme të vogla por që do i zgjidhni lehtësisht.

Ujori – Çiftet mund të kenë ndonjë problem të vogël gjatë ditës së sotme. Në pune nuk do jeni shumë të përqëndruar për shkak se mendoni më shumë për jetën personale.

Peshqit – Sot do jeni optimistë që gjithçka do të shkojë mirë në lidhjen tuaj. Në punë nuk duhet të nxitoheni shumë në mënyrë që të analizoni çdo detaj para se të merrni vendimin përfundimtar lidhur me një propozim që ju është bërë. /tvklan.al