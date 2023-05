Horoskopi 7 Maj 2023

07/05/2023

Dashi-Saturni në Ujor është gati t’ju ofrojë njohuritë e duhura, në të vërtetë, njohuri reale se si të vazhdoni ditën sot, veçanërisht nëse keni lindur në Prill. Merreni shtruar një çështje burokratike që sjell telashe në familje duke përdorur të gjithë aftësitë tuaja praktike dhe vullnetin për të vepruar shpejt.

Demi-Një mik do t’ju pyesë se çfarë mendoni në lidhje për diçka të shtrenjtë që ai/ajo ua ka blerë këtë fundjavë. Duhet të tregoheni të kujdesshëm t’i lini përshtypjen sikur e keni pëlqyer edhe nëse nuk ju ka ndodhur, në mënyrë që të mos e bëni atë të ndihet keq. Pse? Sepse ju shumë shpejt do të keni nevojë për ndihmën e tij ose të saj.

Binjakët-Mos bëni shumë lëvizje sot, për shkak të disponimit të këndshëm dhe optimist që ju keni, të dashur Binjakë. Gjithashtu, përpiquni të mos nxitoni dhe të thoni gjëra të cilat nuk i besoni, sepse do të mërzisni disa nga njerëzit tuaj të dashur.

Gaforrja-Askush nuk pret që të shkëlqeni në gjithçka, ndaj mos e pretendoni tek vetja. Nëse po hasni vështirësi me diçka atëherë kërkoni ndihmë. Mund të surprizoheni sesa njerëz do të jenë të gatshëm për t’ju gjendur pranë.

Luani-Sot do të ndiheni plot energji dhe do të keni gjithë vëmendjen e merituar. Do njiheni me njerëz të rinj të cilët do të ndryshojnë projektin që ishit duke e përfunduar. Pasditja do të jetë e qetë.

Virgjëresha-Këtë fundjavë do të keni nevojë për miratim në lidhje me atë që bëni. Edhe pse ju do të preferoni të dini se çfarë mendojnë të tjerët në lidhje me veprimet tuaja. Fakti është që ende nuk keni fuqinë për ta bërë atë. Do t’ju duhet të kërkoni ndihmë.

Peshorja-Disa udhëtime të shkurtra mund t’iu sjellin disa informacione interesante. Ndoshta kanë të bëjnë përmirësimin e statusit tuaj nga ana profesionale, por mund të ketë diskutime edhe sa i përket aspektit shpirtëror. Besojini intuitës tuaj dhe ndiqni zemrën.

Akrepi-Forma fizike sot ndikohet nga pozicioni i Uranit në Dash ndaj ka gjasa të ndiheni pesimist. Do të ishte mirë të merreshit me punë krijuese, pasi kjo do të ndikonte mjaft mirë në gjendjen tuaj emocionale. Mund të keni nevojë të qëndroni vetëm disa momente për t’u qetësuar.

Shigjetari-Hëna është ende larg, por mos u dorëzoni. Puna po ecën me ritme të mira, por me disa pengesa që mund t’ju ngadalësojnë javën. Në aspektin romantik, sot mund të merrni lajme të mira. Provoni veten sesa të aftë jeni përballë sfidave të reja në dashuri.

Bricjapi-Një ditë e ngarkuar do të jetë kjo e diel për ju. Do të keni shumë punë, por sërish do të tregoni durim dhe mund t’ia dilni mbanë. Do të takoni një person me shumë ndikim dhe do të merrni një lajm të mirë.

Ujori-Dëshira e madhe për të mos bërë skena ju ka bërë që të lejoni persona të afërm të largohen prej jush me gjëra të cilat nuk duhej t’i kishin marrë me vete. Tani duhet të kaloni në ekstremin tjetër dhe t’u kërkoni të tjerëve të luajnë sipas rregullave.

Peshqit-Nuk duhet të keni asnjë dyshim për ndjenjat e partnerit/es. Do të kuptoni që marrëdhënia juaj në çift është drejt rrugës së duhur dhe do të hidhni më tej. Edhe financat do të jenë të mira dhe do të kenë përmirësime. /tvklan.al