Horoskopi 7 Qershor 2022

08:15 07/06/2022

Dashi – Dielli dhe Mërkuri sjellin sot gjallëri dhe humor të mirë. Nëse e nisni mëngjesin me një ego të shëndetshme, do të gëzoni një ditë plot me veprime dhe gjëra interesante, argëtuese për të bërë. Kjo nuk është një nga ato ditë ku ju do të donit të mos bini në sy.

Demi – Ka qenë një fluks energjie rreth jush për një kohë të gjatë, si pozitive dhe negative. Nuk jeni ende në ndonjë pozitë për të zgjidhur problemet dhe për t’u çliruar nga gjërat e këqija, por së shpejti do të ketë dritë në fund të tunelit. Planetët ju sugjerojnë të mbani zemrën hapur sot.

Binjakët – Perspektivë e qartë për të filluar një ditë të re. Një nga të njohurit e rinj po bën çdo përpjekje për të qenë pjesë më e rëndësishme e jetës tuaj. Por marrëdhëniet tuaja gjithmonë duhet të bazohen në zgjedhjen dhe respektin reciprok dhe kjo nuk ndryshon. Tregoni durim.

Gaforrja – Venusi në shenjën e Demit sjell gjallërinë e munguar sot. Reagimi juaj i shpejtë do t’ju vijë në shpëtim kur të shfaqet dikush që ka tendencën t’i thotë gjërat pa i menduar mirë. Ju do të zbutni situatën deri në pikën sa pala tjetër do të ndjejë admirim ndaj jush.

Luani – Ajo që ju mendoni është e rëndësishme për njerëzit me të cilët shoqëroheni sot, por mbani parasysh që pohimet tuaja të jenë konsekuente e mos ndryshojnë nga mëngjesi në darkë. Gjatë ditës, do të takoni dikë që ndryshon mendimin tuaj për çështje të rëndësishme.

Virgjëresha – Sot nuk është koha për të pasur sjellje shumë luftarake me njerëzit që ju rrethojnë. Edhe nëse dikush po kërcënon reputacionin tuaj ose reputacionin e dikujt që e doni, nuk është e mençur që të bëni lëvizjen e parë fyese. Në çdo lloj gare apo konflikti sot, duhet të frenoni impulsin tuaj.

Peshorja – Dita sot do të kalojë nga ekstremi në ekstrem. Në një minutë do të ngazëlleheni për ngjarjet e ditës dhe në minutën tjetër do të jeni në gjendje të fokusoheni vetëm te ndodhitë negative ose në gjëra që mund të shkojnë keq. Ju duhet të qëndroni pozitiv dhe optimist.

Akrepi – Një energji e fortë po pulson sot dhe ju keni potencial të jeni një forcë jashtëzakonisht pozitive, prandaj përpiquni të përfshiheni me sa më shumë akte mirësie që të jetë e mundur. Nëse u shërbeni njerëzve sot, ata mund të jenë në gjendje t’ju shërbejnë nesër.

Shigjetari – Do të ndiheni të fortë sot sepse rrethoheni nga një lloj energjie që i bën njerëzit të mos ju dalin përpara! Kjo fuqi do t’ju mundësojë që të realizoni shumë gjëra të rëndësishme që më parë i kishit menduar të parealizueshme. Guximi që keni do t’ju vijë në ndihmë sot.

Bricjapi – Hyrja e Neptunit në shenjën e Peshqve do t’i bëjë më të gjalla kontaktet me njerëzit e ngushtë. Përpiquni të mendoni më shumë për gjërat që kanë të bëjnë me pushimet dhe argëtimin. Mos u angazhoni kaq fort në punë sepse në fund lodhja do t’ju zhgënjejë duke bërë që të hiqni dorë.

Ujori – Jeni duke kaluar momente relaksi kjo si pasojë e energjisë pozitive që ju dërgojnë planetët. Shfrytëzojeni këtë moment të mirë për të realizuar diçka që e keni pasur në mendje prej shumë kohësh. Në dashuri kërkohet më shumë vëmendje nga ju.

Peshqit – Sot njerëzit do t’i përgjigjen shumë më mirë shembujve konkretë sesa koncepteve të paqarta. Pra, përpiquni të krijoni një shprehje fizike të ideve që dëshironi të përcillni. Duhet ta ushtroni kreativitetin tuaj sa më shumë që të jetë e mundur sot dhe të përpiqeni të integroni aktivitetin fizik.