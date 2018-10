Horoskopi 7 Tetor 2018

Dashi-E keni marrë shumë seriozisht jetën kohët e fundit, në një gradë deri diku të dëmshme. Bëni diçka argëtuese këtë javë, diçka që t’ju bëjë për të qeshur. Nuk ka nevojë të shihni gjithçka me frikë dhe ankth.

Demi-Përpiquni të ndani shqetësimin që keni me miq e të afërm. Do të surprizoheni se sa të lehtësuar do të ndiheni, kur të shihni se nuk jeni të vetmit me mendime konfuze. Sëbashku do të mund të tejkaloni shumë frika.

Binjakët-Ju duket sikur nuk po përpiqeni sa duhet dhe se duhet të tregoheni më të zotë se rivalët. Por a është vërtetë e nevojshme që të jeni kaq konkurrues? Qetësohuni dhe merrini gjërat më lehtshëm.

Gaforrja-Synoni gjithnjë për lart e më lart, mos ndalni kurrë së ëndërruari dhe mos e vini në dyshim se keni lindur për të bërë diferencë në botë. Java që vjen do të jetë e mbushur me surpriza.

Luani-Do ta keni shumë të lehtë nga sa mendoni për t’i mbushur mendjen atyre që keni pranë për ë respektuar vendimin e marrë dhe do të keni mbështetjen e tyre të plotë. Kjo sepse ata e dinë mirë që nuk kanë rrugë tjetër.

Virgjëresha-Mos dëgjoni të tjerët kur vjen puna për të marrë përsipër rreziqe monetare. Jeni njeri i kujdesshëm dhe inteligjent, ndaj edhe këtë javë vendimet merrini pa u ndikuar nga të tjerët.

Peshorja-Java që vjen rezervon mjaft sukses, sidomos në disa projekte të cilat keni kohë që punoni. Mos nguroni për të përfshirë edhe njerëz të tjerë në to, pasi jo vetëm që do t’ju ndihmojnë, por do të bëjnë që suksesi të jetë edhe më i madh.

Akrepi-Vetëbesimi është në rritje dhe nuk do të jetë larg dita kur të provoni gjëra që më parë as që i çonit nëpër mend. Megjithatë mos ekzagjeroni, pasi jo gjithçka mund të shkojë sipas parashikimeve.

Shigjetari-Nëse nuk arrini të merrni atë që doni këtë javë, mos kini frikë për të ngritur zërin. Është e nevojshme që të tjerët të kuptojnë se puna që keni bërë është e madhe dhe meritoni mirënjohjen e tyre.

Bricjapi-E vetmja mënyrë që keni për të bërë progres real është duke pranuar se nuk mund të bëni gjithçka vetëm. Minimalisht këtë javë do t’ju duhet mendja e dikujt që ka eksperiencën që ju mungon.

Ujori-Egoja e tepruar mund t’ju hapë probleme, ndaj këtë javë është mirë që të mos e merrni gjithçka për të mirëqenë, pasi universi mund t’jua marrë sërish mbrapsht.

Peshqit-Çfarë dukej një ide tejet e mirë disa ditë më parë, nuk ka më të njëjtin efekt, megjithatë mos hiqni dorë. Provoni që të realizoni objektivat që i keni vënë vetes ndonëse mund të duket diçka që nuk i vlen, fakti që e donit kaq shumë duhet t’ju thotë diçka./tvklan.al