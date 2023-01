Horoskopi 8 Janar 2023

08/01/2023

Dashi – Do të jetë një ditë e mbushur me emocione dhe kënaqësi. Mund të përjetoni një marrëdhënie romantike ose nëse jeni në një lidhje do të kaloni në një stad tjetër angazhimi. Sa i përket familjes, do të mbizotërojë harmonia.

Demi – Në qiellin tuaj do të shfaqen probleme herë pas here sot. Merkuri ka marrë një pozicion pengues. Sot me sjelljen tënde do të lodhësh njerëzit përreth. Jini të durueshëm me bashkëpunëtorët tuaj. Me shpenzimet mos bëni asnjë lloj çmendurie.

Binjakët – Ka mundësi të mos i kushtoni shumë vëmendje atij që keni në krah gjatë kësaj dite dhe ai mund t’i hedhë sytë diku tjetër. Gjendja e financave do të varet tërësisht nga mënyra se si ju do silleni me to.

Gaforrja – Vetëbesimi juaj do të vazhdojë të rritet. Do të krijoni marrëdhënie të reja me njerëz të ndryshëm që ndajnë të njëjtin vizion dhe interesa me ju. Jini vetvetja dhe mos u mundoni që t’i bëni përshtypje askujt.

Luani – Lidhja juaj me partnerin ka për të qenë shumë problematike sot. Nuk do të ndiheni mirë asnjë moment. Financat do të jenë mjaftueshëm të mira sa për të bërë edhe investime të mëdha.

Virgjëresha – Nuk duhet kurrsesi të nxitoheni e të shpenzoni kuturu. Dita e sotme është e plotë, dhe mbi të gjitha, shumë krijuese për ju, pasi vendosja planetare përmirëson shumë gjendjen tuaj psikologjike, kështu që ju mund të përafroni mendimet tuaja dhe t’i realizoni ato pa shumë vështirësi.

Peshorja – Ditë jo shumë e mirë do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të keni herë pas here debate me partnerin dhe nuk do të ndiheni të qetë. Financat nuk do të jenë të këqija, por mund t’ju duhet të bëni shpenzime të tepërta.

Akrepi – Ata që janë në një lidhje do të mundohen të bëjnë gjëra ndryshe që të përjetojnë më tepër emocione. Në planin financiar mos prisni përmirësime të menjëhershme, por tregohuni sa më të duruar në mënyrë që të keni edhe më shumë përfitime.

Shigjetari – Do të ndiheni konfuzë sot ju të dashuruarit dhe në disa momente nuk do të dini as çfarë hapash të hidhni me atë që keni në krah. Buxheti do të jetë i mirë dhe do të përmirësohet akoma më tepër nëse vazhdoni të shpenzoni me kujdes.

Bricjapi – Nuk është koha për të marrë vendime të rëndësishme. Mos dilni jashtë planifikimit për të arritur qëllimet, çfarëdo që të vijë në rrugën tuaj. Zhvillimet që keni do të jenë pozitive, veçanërisht për çështje që keni pritur për një kohë të gjatë.

Ujori – Të dashuruarit sot do të kenë luhatje të humorit dhe kjo mund të nxisë disa debate dhe probleme mes jush. Flisni paraprakisht me atë që keni në krah dhe sqaroni gjërat mes jush. Në planin financiar do të jeni shumë më të motivuar dhe do të bëni zgjedhje të përkryera.

Peshqit – Ditë e mbushur me momente të lumtura do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Partneri do ua plotësojë te gjitha dëshirat dhe do të mundohet t’iu bëjë të ndiheni si mbi re. Në planin financiar duhet të bëni pak më tepër përpjekje për ta ekuilibruar buxhetin. /tvklan.al