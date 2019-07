Horoskopi 8 Korrik 2019

Dashi – Çiftet që janë në një lidhje, do të jenë konfuz në lidhje me zgjedhjet që kanë bërë. Në punë parashikohet një ditë e mirë, pasi yjet do të lehtësojnë çdo marrëveshje që do ndërmerrni.

Demi – Në dashuri gjërat po shkojnë në relaks dhe qetësi të plotë. Në mbrëmje këshillohet që të dilni për një darkë romantike. Përsa i përket punës, do të keni rezultate të kënaqshme.

Binjakët- Në dashuri gjërat nuk po ecin mirë ku nuk do të mungojnë debatet me tone të larta. Në punë mos bëni më shumë se sa ju kërkohet. Kurseni energjitë tuaja.

Gaforrja – Në dashuri shumë prej jush do të jenë entuziastë. Duke parë lidhjen e fortë në çift, do të keni objektiva që të realizoni dëshirat që keni në kokë. Përsa i përket punës, merrni masat e nevojshme në mënyrë që gjithçka të shkojë sipas pritshmërive tuaja.

Luani – Në aspektin sentimental duhet që të jeni më tolerantë në disa vendime. Jepni më shumë hapësira partnerit/es tuaj në mënyrë që lidhja juaj të ecë si duhet. Në lidhje me profesionin, do të ketë surpriza pozitive. Është koha të konkretizoni idetë tuaja që kanë qenë në pritje për një kohë të gjatë.

Virgjëresha – Në dashuri këshillohet që të uleni të bisedoni me partnerin tuaj në mënyrë që të sheshoni problemet që keni grumbulluar me kohën. Përsa i përket punës, disa nga ju do të kenë lajme të mira.

Peshorja – Në dashuri, ky do të jetë momenti i duhur për të zhvilluar pozitivisht marrëdhënien tuaj në çift. Do të jetë një ditë plot pasion dhe argëtim në çift. Në punë dita nuk do të jetë aspak keq. Planetët janë në krahun tuaj dhe rezultatet do të jenë të kënaqshme.

Akrepi – Në dashuri do të dominojë dialogu, ku ndoshta do të mund të zgjidhni edhe disa probleme aktuale. Përsa i përket punës, këshillohet që të ndërmerrni eksperienca të reja. Duke dhënë më të mirën tuaj, do të mund të arrini lart.

Shigjetari – Në dashuri, qetësia në familje është shumë e rëndësishme për ju. Bëni një dhuratë për partnerin/en tuaj në mënyrë që të krijoni emocione sentimentale gjatë ditës dhe ta bëni më të lumtur klimën në çift. Dita në punë do të jetë e jashtëzakonshme. Do të jetë e mbushur me kënaqësi dhe me iniciativa të veçanta.

Bricjapi – Duhet të tregoheni i kujdesshëm në marrëdhënien çift. Nëse uleni dhe bisedoni me qetësi, gjërat mes jush do shkojnë si duhet. Në punë situata po merr avancim pozitiv. Marrëveshje të reja në shteg për ju. Shfrytëzojini si mundësi.

Ujori – Duhet të tregoni kujdes në aspektin sentimental. Dëgjoni më shumë se sa flisni. Përpiquni të mos nervozoheni shumë, ndryshe problemet do jenë të pashmangshme. Në punë nuk do të keni probleme. Shmangni projektet e shumta dhe përqëndrohuni vetëm te ai që keni për zemër.

Peshqit – Marrëdhënia në çift do shkojë më së miri. E gjithë dita juaj do shkojë në harmoni të plotë. Mbrëmja premton të jetë plot pasion. Edhe në punë koha juaj do të shkojë shumë mirë. Ambienti dhe raporti me kolegët do të jetë i shkëlqyer. Projekte të reja në horizont për ju. /tvklan.al