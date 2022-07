Horoskopi 8 Korrik 2022

08/07/2022

Dashi

Sot qielli hapet triumfal për ju me planetë që janë të vendosur në favorin tuaj të plotë. Në veçanti, Jupiteri në shenjën tuaj dhe Venusi që pushton miqtë tuaj, Binjakët. Do të jeni në gjendje të shkëlqeni me sharmin tuaj të vërtetë mbretëror, me Venusin që do t’ju garantojë një formë të përsosur psikofizike.

Demi

Një qiell i ndritshëm ju jep Merkuri i cili ndohet në aspektin harmonik nga Gaforrja. Ai do të ketë meritën të kundërshtojë disa negativitete duke ju forcuar dhe sqaruar disa çështje të mbetura pazgjidhura ditët e fundit. Por ngjarja e vërtetë e momentit është hyrja e Marsit në shenjën tuaj. Dëshira juaj për të shfaqur veten dhe për të dalë në pah do të rritet.

Binjakët

Shpirti ju gjallëron në këtë ditë të bukur vere, shpirt me të cilin do të dini të mbushni çdo moment të jetës. Planetët e hedonizmit, Hëna, Venusi dhe Jupiteri, janë të favorshëm për ju dhe përcaktojnë një impuls të papërmbajtshëm drejt asaj që ju pëlqen më shumë. Yjet ju falin vullnetin për të vepruar.

Gaforrja

Rreshtim i shkëlqyer i planetëve për sot. Mërkuri në shenjën tuaj ju mbron nga ulje-ngritjet e humorit dhe nga disa mosmarrëveshje familjare. Megjithatë, asgjë serioze! Forma juaj fizike, shpejtësia e mendjes dhe aftësia për të dalë nga situatat me shkathtësi do të mbizotërojnë.

Luani

Një rreshtim mjafti i mirë i tranziteve planetare sot, veçanërisht nga pikëpamja emocionale dhe familjare. Disa shfaqje të vogla negativiteti paralajmërohen sot për shkak të pozicionit të Uranit, i cili prek Luanët që kanë lindur në dhjetëditëshin e dytë. Hëna e dobishme në shenjën e Peshores ju bën të niseni drejt pushtimeve të guximshme sentimentale.

Virgjëresha

Kjo ditë hapet me planetët e vendosur një një konfigurim mjaft pozitiv, veçanërisht në profilin familjar dhe miqësor. Kur ju dëshironi, e dini se si të hapni rrugën tuaj duke nxjerrë në pah një vendosmëri që i vë të gjithë në linjë. Është Plutoni ai që ju bën kaq bindës dhe veprues të sigurtë.

Peshorja

Hëna vazhdon të jetë e dobishme në lidhje me shenjën tuaj. Sot, nisni një rrugë ideale të shoqëruar me vetëbesim. Deri fundjavën tjetër, shijoni çastin me argëtim, relaks dhe reflektim. Pasi keni hequr disa kalime të lodhshme planetare, përvoja bën që tani të shijoni një fazë të re të mirëqenies psikofizike.

Akrepi

Fazë me fat dhe produktive me kënaqësi për gjithçka që bëni. Mërkuri dhe Neptuni në shenjat e Gaforres dhe Peshqve i bëjnë të shkëlqyera perspektivat familjare dhe afektive. Tullë më tullë po ndërtoni ambiciet tuaja me gjithë energjinë e palodhur. Kushdo që thotë se jeni një shenjë dembele, nuk meriton besimin.

Shigjetari

Një Hënë pasiononte në shenjën e Peshores dhe një Jupiter i gëzuar në shenjën miqësore të Dashit ju ofrojnë një ditë suksesi dhe afirmimi personal. Sepse si kurrë më parë planetët ju falin energjinë dhe dëshirën për të shkëlqyer. Është tani në dorën tuaj të diktoni rregullat e lojës dhe të mbani larg kundërshtarët.

Bricjapi

Profili planetar i kësaj dite ju jep forcën për të sqaruar disa çështje në fusha të ndryshme. Çdo situatë e errët e mëparshme pastrohet plotësisht në mbrëmje. Marsi, Urani dhe Plutoni ju japin guxim të qëndroni në pozita mbrojtëse. Gjithmonë do të ngrini flamurin e kompetencës dhe do të shpërfillni gjykimet e kolegëve armiqësorë.

Ujori

Kjo ditë e re e muajit hapet dhe ju sheh në formë perfekte psikofizike. Një Saturn i mrekullueshëm dhe i urtë në shenjën tuaj ju frymëzon. Nëse jeni një Ujor i dhjetëditëshit të dytë, shihni të ekzaltuara disa nga ambiciet tuaja, disa sjellje që kohët e fundit, pa e kuptuar, kishin qenë paksa fshehura.

Peshqit

Yjet ju shkëlqejnë me gjenialitet dhe inteligjencë, duke planifikuar një ditë verore ku personaliteti juaj karizmatik do të shkëlqejë. Shkopi i vërtetë magjik i sukseseve tuaja prek si punën ashtu dhe sferën intime. Vera sjell më shumë relaksim në shtëpi për t’iu përkushtuar gëzimeve familjare./tvklan.al