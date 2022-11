Horoskopi 8 Nëntor 2022

Shpërndaje







08:18 08/11/2022

Dashi

Mund të ndodhë që kohët e fundit keni qenë paksa shumë kokëfortë. Ju keni bërë gjithçka që dëshironi, duke mos marrë parasysh kufizimet financiare. Tani është urgjente që të kujdeseni për çdo çështje monetare të pazgjidhur. Ju patjetër keni disa mësime për të nxjerrë në fushën e përgjegjësisë fiskale, Bëni atë që mundeni për të rritur ndërgjegjësimin tuaj.

Demi

Ju mund të gjendeni në një situatë ku ju duhet të zgjidhni nëse do të angazhoheni apo jo për një lidhje. Demonët e vjetër mund të kthehen për t’ju ndjekur, duke ripërtërirë dyshimet dhe duke krijuar frikë nga mungesa e lirisë. Injorojini këta demonë me çdo kusht! Nëse u dorëzoheni atyre, ka të ngjarë të humbni shumë terren. Jini të guximshëm dhe vendosni vetë.

Binjakët

Dita do të jetë e mrekullueshme për ju. Ju nuk jeni nga ata që përqafoni rregulla apo kufizimet e çfarëdo lloji, por preferoni të banoni në një botë fantazi ku nuk zbatohen kufizime. A e keni menduar se është e mundur që ju të bashkoheni me ne të tjerët këtu në Tokë dhe të ruani ende lirinë dhe idealet tuaja?

Gaforrja

Është e rëndësishme që të braktisni mitin se nuk keni asnjë dhunti apo talent. Jepini rëndësi talentit tuaja në të njëjtën mënyrë që i jepni rëndësi dhe trupit tuaj. Kur ushtroheni, hani siç duhet dhe pushoni shumë, trupi juaj përgjigjet. Talentet tuaja nuk janë të ndryshme. Ata gjithashtu kanë nevojë për kujdes.

Luani

Nëse jeni duke pritur që dikush të vijë dhe të plotësojë të gjitha nevojat tuaja, veçanërisht ato emocionale, mund t’ju duhet të prisni një kohë shumë të gjatë! Ju jeni përgjegjës për plotësimin e nevojave tuaja. Nëse nuk e bëni, do të jeni përjetësisht të varur.

Virgjëresha

Nëse keni fëmijë, vështirësitë e tyre mund t’ju kujtojnë tuajat. Ose thjesht mund të ndodhë që edukimi i tyre të sjell kujtime nga fëmijëria. A mbani brenda jush një çështje nga e kaluara juaj që ju shqetëson ende? Ky do të ishte një moment i mirë për t’i bërë vetes pyetjen. Është koha që t’a zgjidhni një herë e mirë dhe lëre të harrohet njëherë e përgjithmonë!

Peshorja

Mos shpenzoni përtej mundësive tuaja sot, Peshorja! Nëse ju ndodh të njihni disa blerës entuziastë, mund të jetë katastrofike për financat tuaja. Nga ana tjetër, ndoshta ju i detyroheni vetes një shpërblim për gjithë mundin tuaj. A ka një dhuratë që mund t’i bëni vetes që nuk përfshin para? Koha, ndoshta!

Akrepi

Tensione të vogla mund të lindin sot. Njerëzit afër jush, ndoshta bashkëshorti ose prindërit tuaj, duket se po përpiqen t’ju detyrojnë të adoptoni një sjellje që ju nuk jeni aspak të gatshëm ta bëni. A do ta negocioni me butësi pavarësinë tuaj apo do t;i bindeni atyre? Mundësia e dytë duket më e mundshme.

Shigjetari

Sot humori do ju humbë plotësisht. Pasi keni përballuar sfidat e disa ditëve të fundit, tani keni nevojë për një paqe dhe qetësi të merituar! Por kushtet ku ndodheni nuk do jua mundësojnë këtë gjë. Gjëja e mirë që mund të bëni është të flini gjumë dhe të planifikoni një pushim ekzotik për një të ardhme të afërt.

Bricjapi

Kjo nuk është një ditë për njerëz të ndjeshëm si ju. Në fakt, ai që bërtet më fort dhe godet më fort në tavolinë, ka gjasa të dalë fitues sot. Kjo situatë akresive do të ndikojë edhe tek ju. Do të jeni disi të mërzitur dhe shumë më të prekshëm se zakonisht. Do të ishte e mençur të përpiqeni të qëndroni larg trazirave nëse mundeni.

Ujori

Sot ka të ngjarë të shfaqen disa dallime mendimesh në lidhje me jetën tuaj të dashurisë. Për shembull, ju mund të gjeni se i dashuri juaj merr më shumë liri sesa i lejoni vetes. Do ndiheni të acaruar dhe kjo do ju bëjë që ta rishikoni lidhjen dhe të bëni disa ndryshime. Kjo do të ndodhë pikërisht në ditët në vazhdim.

Peshqit

Kjo ditë nuk ka të ngjarë të jetë pika kryesore e javës suaj. Ju mund të jeni të vetëdijshëm për kufizimet në punë ose në shtëpi. Ka shumë të ngjarë që të kërkoni një shpërblim të përshtatshëm për punën tuaj. Çdo lloj njohjeje do të ishte mirë në këtë pikë. Kjo është një ditë e mirë për të përcaktuar synime të reja personale dhe profesionale. /tvklan.al