Horoskopi 8 Qershor 2019

Dashi-Sjellja impulsive dhe e nxituar mund të dëmtojë marrëdhëniet me ata që ju rrethojnë, megjithatë njerëzit e afërt do të tregohen tejet dashamirës sot. Nëse po planifikoni që të investoni diku është e këshillueshme që të tregoheni të duruar.

Demi-Këtë mëngjes do të gjendeni disi në vështirësi për shkak të problemeve financiare. Është e këshillueshme që të tregoheni të qetë dhe të kujdesshëm, sidomos sa i përket aktiviteteve gjatë ditës, pasi për një gabim pakujdesie mund të futeni në telashe.

Binjakët-Bëni kujdes me shpenzimet e tepërta, në mënyrë që të evitoni debatet me partnerin. Do të ishte mirë që të dilnit me të për të bërë pazar, në këtë mënyrë nuk do të keni diskutime. Natyra kritike që ju karakterizon sot do të jetë më e dukshme dhe kjo mund të ndikojë në marrëdhëniet në punë.

Gaforrja-Do të jeni disi me nerva të acaruara për shkak të problemeve financiare. Megjithatë tregohuni të duruar dhe të qetë dhe merrni në konsideratë këshillat e të tjerëve. Evitoni spekulimet, pasi mund të përfshiheni në një konflikt aspak të këndshëm.

Luani-Në mëngjes, një i afërm mund t’ju japë një lajm jo shumë të mirë dhe kjo mund t’ju detyrojë që të shkoni në një udhëtim të gjatë. Nëse do t’ju duhet që të udhëtoni me njerëz të tjerë, bëni kujdes që të mos futeni në mos futeni në debate të panevojshme.

Virgjëresha-Lajme të mira nga të afërm, që ndoshta do t’ju vijnë për vizitë. Mos u tregoni i nxituar me njerëzit e dashur dhe evitoni kokëfortësinë me ta. Merrini në konsideratë këshillat e miqve dhe familjarëve.

Peshorja-Kjo do të jetë një ditë e lodhshme. Do të duhet të merreni me shumë gjëra dhe nuk do të jeni në formën tuaj më të mirë. Mos merrni përsipër asgjë, pasi fati nuk është në anën tuaj. Evitoni debatet me njerëzit e dashur.

Akrepi-Ndodhi të papritura mund t’ju ndryshojnë gjithë planet që kishit bërë për sot. Mund të merrni një propozim për t’u angazhuar në një projekt nga një mik, megjithatë mos merrni vendime të nxituara.

Shigjetari-Në mëngjes mund të niseni për një udhëtim pune. Nuk do të jeni me humor fort të mirë dhe do të keni tendencën për t’u nervozuar lehtësisht. Mos i impononi të tjerëve mendimin tuaj dhe evitoni debatet. Ndoshta humori i keq vjen për shkak të parave që po mbarojnë.

Bricjapi-Keqkuptimet me partnerin do të bëjnë që ta nisni ditën me nervozizëm. Do të ishte mirë që t’i evitonit takimet me miqtë apo të afërm pasi humori i keq mund t’i prishë ditën edhe atyre. Flisni me partnerin dhe do të shihni se gjithçka mund të zgjidhet lehtësisht.

Ujori-Do të ndiheni të pakënaqur me gjithçka dhe do të përpiqeni që të ndryshoni diçka në jetë. Ndoshta nuk do të jeni të suksesshëm në rezultatet e një projekti që e prisnit me padurim. Ruani qetësinë, në të kundërt mund të përfshiheni në një debat të ashpër.

Peshqit-Nëse nuk jeni mirë financiarisht, kërkoni ndihmë, pasi keni miq të mirë që janë të gatshëm për t’ju ndihmuar. Nuk është momenti më i mirë për t’u marrë me çështje që lidhen me biznesin, pasi shanset për të qenë të suksesshëm janë vërtetë të pakta./tvklan.al