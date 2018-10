Horoskopi 8 Tetor 2018

Dashi – Mund të mendoni se dorëzimi përballë një problemi është e vetmja rrugë që ju ka mbetur, por nuk është e vërtetë. Shanset janë që do të mendoni më qartë mbi këtë situatë nesër.

Demi – A mund t’ju besoni çfarë ju thonë të tjerët? Ka shumë mundësi që jo. Planetët ju paralajmërojnë që partnerët apo të afërmit mund t’ju japin informacion të gabuar, megjithëse jo me qëllim.

Binjakët – Edhe një herë tjetër duket se po shqetësoheni për diçka që nuk keni asnjë mënyrë për ta ndryshuar. Fati do të t’ju drejtojë në rrugën tuaj, kështu që mjaft u shqetësuat.

Gaforrja – Thellë-thellë ju e dini që paratë nuk kanë shumë vlerë, por ju duhet ushqim mbi tryezë dhe kjo nënkupton që ju duhet t’i zgjidhni problemet financiare. Kërkoni ndihmë nga të afërmit.

Luani – Mund të përfshiheni në çështjet familjare të një shoku/shoqeje, por planetet ju këshillojnë se asgjë e mirë nuk do të merrni në këmbim. Mbani distancë. Gjëja më e mirë është që t’i lini të tjerët të mësojnë nga gabimet e tyre.

Virgjëresha – Keni vënë re një dallim të madh në jetën tuaj përgjatë javëve të fundit. Jeta është me cikle dhe asnjë cikël nuk është ëmë i mirë, apo më i keq se tjetri. Jetoni momentin.

Peshorja – Mos lejoni që dëshirat të errësojnë gjykimet tuaja dhe përpiquni të shmangni gabimet trashanike në përditshmërinë tuaj.

Akrepi – Nëse do të luani fort në 24 orët e ardhshme, pothuajse të gjithëve do t’ju çoni sinjal të gabuar. Përpiquni t’ju tregoni njerëzve, veçanërisht atyre me pozitë, se jeni ende në lojë dhe i etur për sukses.

Shigjetari – Planifikoni diçka të re, por mos e nisni menjëherë. Hëna e re e ditës së nesërme do t’ju sjellë informacione që mund t’ju bëjnë të ndryshoni planet për të mirën tuaj.

Bricjapi – Është mirë që nuk keni vetëbesimin e nevojshëm për të marrë përsipër rreziqe të mëdha. Efektet e hënës së re, të cilat do t’i ndjeni sot, do ju udhëzojnë në drejtimin e duhur.

Ujori – Keni tendencën për t’i dhënë fund një marrëdhënieje që nuk ju ka sjellë asgjë veç shqetësimeve kohët e fundit, por a do të ishte një lëvizje e zgjuar? Pritni një ditë apo dy para se të bëni diçka për të cilën mund të pendoheni.

Peshqit – Gjëja më e rëndësishme për momentin është se nuk i lejoni frikërat e mjegullta t’ju pengojnë të bëni ato çfarë doni. A është kjo e vetmja jetë? Kush e di, por ju duhet të veproni sikur është. Mos shpenzoni kot asnjë ditë. /tvklan.al